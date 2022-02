„KONGO” to opowieść o trudnym czasie dojrzewania w dobie wszechobecnego hejtu, kultu pseudoperfekcji oraz sztucznych światów, kreowanych przez media. To w końcu historia o każdym z nas, o tym, co tracimy i podpowiedź, jak możemy to, choć w części odzyskać. Tytułowe „KONGO” - to egzotyka, chaos i młodzieńcza fantazja w jednym. Kongo to również szkoła, dom i Twoje miejsce na Ziemi.

Scenariusz spektaklu napisali: Hanna Piaseczna (reżyserka przedstawienia) oraz Paweł Stankiewicz (autor i kompozytor piosenek). WisualART na potrzeby „KONGO” stworzył VJ Majonez. Obok kilkunastoosobowej młodzieżowej obsady w spektaklu występują: Elżbieta Zapendowska, Aurelia Luśnia i Hanna Piaseczna.

fot.archiwum producenta musicalu

„KONGO to lekarstwo na współczesne problemy młodych. Piękny spektakl, zarówno w warstwie tekstowej jak i muzycznej, poruszający do głębi. Świetnie śpiewający młodzi artyści doskonale radzą sobie zarówno z techniką wokalną jak i emocjami. Cieszę się, że jestem częścią tego projektu. Serdecznie polecam każdemu, bez względu na wiek.” - mówi Elżbieta Zapendowska

fot.archiwum producenta musicalu

Czujesz się jak w dżungli? Myślisz, że szkoła to raj na ziemi, a prawdziwe problemy dopiero nadejdą? Przyjdź do Teatru Capitol na musical „KONGO” i przekonaj się jak jest naprawdę.

Premiera już 1 marca!

Spektakl jest rekomendowany dla Widzów od 12 roku życia.

Bilety i szczegóły, dotyczące musicalu: www.teatrcapitol.pl/spektakl/kongo

Spot musicalu KONGO: www.youtube.com/watch?v=Mcp_w791rWE

Utwory muzyczne z musicalu KONGO:

- teledysk "Mamy ten luz" – https://www.youtube.com/watch?v=tubwtNOHFBU

- piosenka „Huśtawka” - https://www.youtube.com/watch?v=2H1h019-S7Y

