Musical „Piloci” był wystawiany w Teatrze Muzycznym ROMA w latach 2017-2019 (prapremiera odbyła się 7 października 2017 roku). Od początku realizacja tego spektaklu zapowiadała się na wielkie wydarzenie. Pod koniec 2016 roku, jeszcze kiedy część libretta i muzyki nie była ukończona, odbyły się przesłuchania do ról. Zgłosiło się do nich blisko 600 osób z całej Polski. Ostatecznie wyłoniono ponad 60 aktorów, wokalistów i tancerzy, którzy wzięli udział w realizacji musicalu. Byli wśród nich artyści, którzy występowali już we wcześniejszych spektaklach w TM ROMA, ale byli i tacy, dla których był to debiut na tej scenie.

W ciągu dwóch sezonów odbyło się aż 427 przedstawień tego tytułu (więcej na scenie przy Nowogrodzkiej grano tylko „Upiora w operze” – 572 razy i „Mamma Mia!” – 562 razy). Widać było, że publiczność spragniona jest rodzimego musicalu zrealizowanego z inscenizacyjnym rozmachem, a do tego poruszającego temat bliski chyba każdemu Polakowi. Był to niekwestionowany sukces, a jego świadkami było 400 tysięcy widzów, którzy w ciągu tych dwóch lat odwiedzili teatr przy Nowogrodzkiej 49. Podwójny album CD z muzyką z przedstawienia szybko zdobył status Platynowej Płyty. Dokonana też została rejestracja wideo, którą można dziś oglądać na player.pl i na serwisie streamingowym Miasta Stołecznego Warszawa vod.warszawa.pl.

„Piloci” to trzeci polski musical na deskach TM ROMA, ale pierwszy adresowany przede wszystkim do widzów dorosłych (dwa wcześniejsze, „Piotruś Pan” i „Akademia Pana Kleksa”, były tytułami familijnymi). Jego twórcy – Wojciech Kępczyński (libretto), Michał Wojnarowski (teksty piosenek) i Jakub oraz Dawid Lubowiczowie (muzyka) – stworzyli pełną rozmachu i emocji opowieść o miłości brutalnie przerwanej przez II wojnę światową. Wielkie uczucie łączące Jana, młodego polskiego pilota wojskowego i Ninę, warszawską aktorkę kabaretową i piosenkarkę, rozgrywa się na tle wydarzeń historycznych lat 30. i 40. ubiegłego wieku, – przede wszystkim Bitwy o Anglię, w której doniosłą rolę odegrali polscy piloci.

Fabuła musicalu nie jest dokumentalnym zapisem wydarzeń historycznych, ani próbą odtworzenia dziejów któregokolwiek z polskich dywizjonów lotniczych uczestniczących w walce o panowanie nad angielskim niebem w 1940 roku. To fikcyjna opowieść, dla której pewne wydarzenia historyczne były oczywistą inspiracją – ale jej przebieg, główni bohaterowie i konstrukcja poszczególnych scen są od początku do końca wytworem wyobraźni i inwencji twórczej autora libretta.

Wojciech Kępczyński tak mówił o tym musicalu: „O takim spektaklu myślałem od dawna – tym bardziej, że jest to temat bliski mi ze względów rodzinnych: dwaj bracia mojej Babci brali udział w Bitwie o Anglię. Podkreślam jednak cały czas, że „Piloci” nie są rekonstrukcją faktów. Wydarzenia historyczne stanowiły oczywiście dla mnie inspirację, ale libretto to jednak fantazja, opowieść o trudnych wyborach podejmowanych przez naszych bohaterów w obliczu dramatycznych wydarzeń”.

Mając w pamięci gorące przyjęcie, z jakim spotkał się ten musical, dyrektor ROMY postanowił powrócić do niego, tworząc wersję koncertową. Znalazła się w niej duża część utworów z musicalu, zachowane zostały też kostiumy i pewne elementy choreografii. Nie zabraknie także fragmentów scenografii cyfrowej i animacji, przygotowanych do musicalu przez firmę Platige Image. Wzorem dla tego pomysłu były koncerty organizowane przez Camerona Macintosha z okazji dziesięciolecia, a poźniej ćwierćwiecza musicalu „Les Misérables”. Pierwszy raz wersja koncertowa pokazana została 18 września 2020 roku z okazji 80. rocznicy Bitwy o Anglię w obecności Ambasador Wielkiej Brytanii w Polsce Anny Clunes.

Podczas trzech zbliżających się koncertów na scenie TM ROMA do swoich postaci powrócą m.in. Natalia Krakowiak (Nina), Janek Traczyk (Jan), Jan Bzdawka (Prezes), Marta Wiejak (Alice) i Michał Bronk (Hans). Zobaczymy też wielu innych artystów, którzy występowali w musicalu i – to nowość – zobaczymy orkiestrę, która, jak przystało na wersję koncertową, znajdzie się tym razem na scenie, w światłach reflektorów; nie będzie ukryta – jak to zwykle bywa w musicalach – w orkiestronie pod sceną. A poprowadzi ją jeden z kompozytorów musicalu, Jakub Lubowicz.

