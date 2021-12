To będzie niezapomniana noc! Jeśli kochasz muzykę i uwielbiasz teatr, to ten jedyny w roku, wyjątkowy wieczór, został przygotowany właśnie dla Ciebie!

Przezabawna komedia w gwiazdorskiej obsadzie, magiczna atmosfera teatru i zaczarowana impreza sylwestrowa, w tanecznych rytmach, do białego rana. Przywitaj Nowy Rok w niepowtarzalnym stylu z Teatrem i Klubem Capitol!

Sylwestrowy wieczór rozpocznie się na teatralnej scenie. Komediowy hit z udziałem wspaniałych aktorów, czeka na wszystkich widzów, którzy mają ochotę na dużą dawkę śmiechu. Przebojowa komedia „A mi to rybka!”, to gwarancja dwóch godzin wyśmienitej zabawy. Na scenie pojawią się: Daria Widawska, Łukasz Nowicki, Paweł Koślik oraz Olga Nowicka. Sztukę zagramy dwukrotnie o godz. 18:00 i 21:30. Zapraszamy do rezerwacji najlepszych miejsc na widowni już teraz. Daj się porwać w tę ostatnią noc roku do świata prawdziwej magii, w samym sercu stolicy!

Po wieczornym spektaklu (21:30), przygotowaliśmy dla naszych gości zaczarowaną imprezę sylwestrową do białego rana, w przestrzeni klubowo - teatralnej. Muzyka na żywo w stylu lat 70., 80, 90 oraz DJ, 2 tysiące metrów kwadratowych zabawy w rytmach największych hitów! Do tego zapierający dech w piersiach wystrój, moc magicznych atrakcji i wyśmienite sylwestrowe menu przygotowane przez Szefa Kuchni Teatru i Klubu Capitol: zimne przekąski, dania ciepłe, dania wegetariańskie, desery, wino musujące o północy i open bar.

SZCZEGÓŁY MAGICZNEGO SYLWESTRA:

DUŻA SCENA - SPEKTAKL „A MI TO RYBKA!”

Wystąpią: Daria Widawska, Łukasz Nowicki, Olga Nowicka, Paweł Koślik

Przezabawna, pełna śmiesznych dialogów i żywej akcji komedia o małżeństwie z wieloletnim stażem, które postanawia zakupić sobie przyjaciela. Życzeniem żony Christine był co prawda rasowy york, jednak małżonek Jaques wybiera w sklepie zoologicznym mniej absorbujące zwierzę, a mianowicie… rybkę. Od tego momentu ich mieszkanie codziennie powiększa się o kolejnego lokatora. Co mąż będzie chciał ukryć przed żoną? I co ona sama zrobiła nieprzyzwoitego? Czy wszystkie skrywane sekrety w końcu wyjdą na jaw czy rybka zachowa je dla siebie…? A oto kilka recenzji widzów, którzy mieli przyjemność obejrzeć już nasz spektakl:

„Przedstawienie rewelacyjne, gra aktorska na najwyższym poziomie, obsługa w teatrze super.”

„Spektakl lekki, łatwy i przyjemny. Można się odprężyć, pośmiać. Świetna gra aktorów.”

"Super spektakl, od początku do samego końca mnóstwo śmiechu.”

„Świetne przedstawienie, dużo sytuacji z obecnych czasów. Zakończenie nie do przewidzenia!”

START SPEKTAKLU GODZ.18:00. W RAMACH BILETU:

-życzenia noworoczne od aktorów

-Słodkie Marzenie od Cheesecake Corner i kieliszek wina w przerwie spektaklu

-noworoczny upominek od Manufaktury Cukierków

START SPEKTAKLU GODZ.21:30. W RAMACH BILETU:

-życzenia noworoczne od aktorów

-po spektaklu zaczarowana impreza do białego rana, w formule koktajlowej

-muzyka na żywo oraz DJ

-wyśmienite, sylwestrowe menu

-wino musujące i wspólny toast o północy

-open bar przez całą sylwestrową noc

-możliwość swobodnego przemieszczania się pomiędzy wszystkimi poziomami imprezy

Bilety i szczegóły: www.teatrcapitol.pl/sylwester

Kontakt: tel.(+48) 22 620 21 42, e-mail: bilety@teatrcapitol.pl

