W komedii „Małżeństwo to morderstwo”, eksmałżonkowie Paul i Polly, spotykają się po kilku latach, w obskurnym mieszkaniu na Manhattanie, po to… aby robić to co zawsze! Bałaganiarz (Olaf Lubaszenko) i „Wszystkowiedźma” (Anna Gornostaj), uwielbiają kryminały i marzą o przeżyciu kolejnej ekscytującej historii. Zafascynowani dokonywaniem zbrodni doskonałych snują marzenia o intrygującym, tajemniczym i zagadkowym morderstwie, któremu będzie towarzyszyć gęsta atmosfera i osobliwe narzędzie zbrodni…Postaramy się ustalić, kim są najbardziej prawdopodobni zabójcy oraz czy lepszym narzędziem zbrodni są ramy od roweru czy może zatrute pralinki?

Spektakl zostanie wystawiony w ramach Festiwalu „Capitol kulturowy. Teatr tu i ówdzie”, którego ideą jest zachęcenie lokalnej społeczności do udziału w życiu kulturalnym, po wielomiesięcznym zamknięciu instytucji kultury. Jednym z głównych celów Festiwalu jest aktywizacja i udostępnienie teatru Widzom, którzy z różnych przyczyn nie mają możliwości na regularne uczestnictwo w życiu kulturalnym.

Przedsięwzięcie zostało podzielone na dwie części: prezentację spektakli festiwalowych w siedzibie Teatru Capitol w Warszawie oraz prezentację spektakli na scenie wyjazdowej w: Otwocku, Kleszczowie, Sieradzu i Oświęcimiu. Festiwal rozpoczął się na początku października i potrwa do końca grudnia 2021 roku. W ramach projektu zaprezentowane zostaną trzy brawurowe komedie w gwiazdorskich obsadach, w tym dwa przedstawienia Teatru Capitol oraz gościnnie jeden spektakl Teatru Powszechnego im.Jana Kochanowskiego z Radomia.

Wstęp na wszystkie wydarzenia prezentowane w ramach Festiwalu jest wolny. Liczba uczestników jest ograniczona, obowiązuje wcześniejsza rejestracja. Szczegóły na stronie internetowej: www.teatrcapitol.pl/festiwal-teatralny

Kontakt: festiwal@teatrcapitol.pl

Patroni Medialni: RMF MAXXX, Onet.pl, Rzeczpospolita, Tele Tydzień, Świat Kobiety, AMS, Przegląd

Partnerzy Teatru: MKZ Partnerzy, oBag.pl, eWejściówki.pl, Aktywna Warszawa, Strefa Music Art, Aplikacja PLZ , Manufaktura Cukierków, Polski Cukier.

Festiwal został dofinansowany ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

Materiał Promocyjny