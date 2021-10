Trudny wybór… Bo przecież pieniądze nie spadają z nieba i taka szansa nie zdarza się co dzień. Henry, bohater kryminalnej farsy „Kochane pieniążki” podejmuje więc szybką decyzję. W końcu właśnie w jego urodziny otrzymuje ten wyjątkowy prezent od losu i żal z niego nie skorzystać. Pędzi do domu ile tchu, ściskając go w rękach. Czas to pieniądz, więc od razu wciela w życie swój misterny plan! Żona patrzy na niego z przerażeniem, próbując odwieść go od szalonego pomysłu…

Gdy małżonkowie starają się dojść do porozumienia, niespodziewani goście tylko komplikują sytuację. Żądni sensacji i chciwi przyjaciele, skorumpowany glina, niezbyt rozgarnięty inspektor, bezczelny taksówkarz, a wszystkim po piętach depcze ktoś z kim lepiej nie zadzierać… I wtedy zaczyna się prawdziwa akcja… Zawrotne tempo, niespodziewane wydarzenia, komiczne sytuacje i przezabawne dialogi.

Autorem sztuki „Kochane Pieniążki” jest Ray Cooney. Komedia ta miała swoją premierę w Londynie w 1994 roku. Grana była także przez dwa lata na West Endzie. Cooney sam reżyserował swoją sztukę, a także wcielił się w rolę Henry’ego Perkinsa. W 2006 roku komedia „Kochane Pieniążki” została zekranizowana, a główną rolę zagrał w niej amerykański gwiazdor Chevy Chase.

Obsada:

Jean – Anna Korcz / Ilona Wrońska / Olga Bończyk

Betty – Alżbeta Lenska / Andżelika Piechowiak

Henry – Tomasz Schimscheiner / Wojciech Wysocki / Jarosław Rabenda Vic – Mikołaj Krawczyk / Lesław Żurek

Bill – Waldemar Obłoza / Andrzej Popiel

Slater – Robert Wabich / Robert Moskwa

Davenport – Aleksander Machalica / Marcin Troński

Pieszy – Sebastian Konrad / Hiroaki Murakami

Reżyseria: Jerzy Bończak

Przekład: Elżbieta Woźniak

Scenografia: Marek Chowaniec

Kostiumy: Tomasz Jacyków

Opracowanie muzyczne: Jerzy Mączyński

Asystent reżysera: Marta Gierzyńska

