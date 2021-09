Jest to przedstawienie oparte na twórczości Jana Brzechwy, w reżyserii Olafa Lubaszenki. Znana i lubiana klasyka polskiej literatury dziecięcej, została osadzona przez reżysera w kontekście obecnych czasów, współczenej szkoły i aktualnych problemów z jakimi borykają się codziennie uczniowe oraz ich opiekunowie. Płynące tym samym ze sceny treści edukacyjne są bardzo uniwersalne, łatwe w odbiorze i atrakcyjne dla najmłodszych. A to wszystko w bogatej oprawie muzycznej oraz choreograficznej.

W capitalnej Szkole – “The Capitol School of Warsaw” odbywa się pierwsza stacjonarna lekcja po długiej przerwie spowodowanej pandemią. Zarówno uczniowie, jak i nauczyciele cieszą się, że mogą spotkać się ponownie “na żywo”. Lekcje odbywające się przez internet to przecież zupełnie nie to samo! Tym bardziej, że już wkrótce ma odbyć się długo oczekiwana uroczystość nadania szkole imienia Jana Brzechwy. Uczniowie w trakcie pandemii, w swoich domach pracowali nad przygotowaniem programu artystycznego, który z tej okazji ma zostać zaprezentowany na szkolnym apelu. Widzowie towarzyszą bohaterom w ferworze ostatnich przygotowań do tej uroczystości, poznając tym samym bliżej ich cechy charakteru oraz wzajemne relacje. Czy ktoś okaże się “Leniem” albo “Skarżypytą”? Jakie zwierzęta można spotkać w “ZOO?” Jaki jest sprawdzony sposób na zdrowie i odporność? Czy media społecznościowe mogą nam w czymś pomóc? Czy internet jest prawdziwą skarbnicą wiedzy? Odpowiedzi między innymi na te pytania znajdziecie odwiedzając Tatr Capitol! Zapraszamy na pełen humoru, nieco zwariowany spektakl “Brzechwa 2020” o przyjaźni, zwierzętach, zdrowiu, higienie i przywarach ludzkiego charakteru. Dziecięca scena Teatru Capitol stawia na rozwój młodego widza. Dziecko wchodząc do teatru bawi się i uczy jednocześnie. Najnowszy spektakl ma zadanie rozbudować pozalekcyjną ofertę edukacyjną dla szkół, a także przyczynić się do inicjowania rodzinnego i kreatywnego spędzania czasu, na którym będą bawili się wspaniale zarówno najmłodsi, jak i ich rodzice i dziadkowie. Nowoczesna realizacja, z mądrym użyciem multimediów będzie wartościową, nasyconą humanistycznym przekazem i przyjaznym poczuciem humoru propozycją dla widzów kilku pokoleń.

Zapraszamy na spektakle: 12, 19 września oraz 4 i 5 października. Bilety i szczegóły: www.teatrcapitol.pl/spektakl/brzechwa-2020

Spektakl oparty na twórczości Jana Brzechwy.

Scenariusz i reżyseria: Olaf Lubaszenko Opracowanie muzyczne: Jerzy Mączyński Scenografia: Katarzyna Dębska Kostiumy i projekt plakatu: Honorata Paprot Obsada: Halina Bednarz / Iwona Rulewicz, Władysław Grzywna / Hiroaki Murakami, Delfina Wilkońska / Joanna Balasz, Marta Bryła / Katarzyna Ptasińska, Igor Obłoza / Jakub Gąsowski, Michał Kucharski / Krzysztof Chodorowski. Spektakl jest rekomendowany dla dzieci i młodzieży w wieku 6 -12 lat.

