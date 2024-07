Z punktu widzenia interesów Polski kluczowe są stanowiska w komisjach legislacyjnych i w największych grupach politycznych. Ponieważ Polska w grupie socjalistycznej ma tylko troje przedstawicieli, bez żadnych szans na ważne funkcje, to o naszej sile, zresztą nie po raz pierwszy, będą decydować osiągnięcia europosłów Koalicji Obywatelskiej i PSL w Europejskiej Partii Ludowej. To największa frakcja w PE, która ma prawo do kierowania aż ośmioma komisjami parlamentarnymi. Polska delegacja jest drugą co do wielkości w EPL, po niemieckiej, teoretycznie powinna więc mieć prawo do obsadzenia ważnych komisji. Na razie wiadomo na pewno, że dostanie jedną taką – Komisję Przemysłu, Badań Naukowych i Energii, którą pokieruje Borys Budka. Nieoficjalnie wiadomo, że w kręgu zainteresowania PO znajduje się też Podkomisja ds. Zdrowia, która we wrześniu ma uzyskać status pełnej komisji. Na szefowanie tym gremium typowani są Bartosz Arłukowicz z KO albo Adam Jarubas z PSL.

Brak doświadczonych europosłów

Teoretycznie KO mogłaby aplikować o inne komisje, a także – co bardzo ważne – o funkcje koordynatorów. W każdej komisji parlamentarnej grupy polityczne mają swoich koordynatorów negocjujących z koordynatorami innych grup politycznych. KO w poprzedniej kadencji miała tylko jednego koordynatora z ramienia EPL – był to Tomasz Frankowski w mało istotnej Komisji Kultury. Nie wiadomo, czy jakieś funkcje dostanie w tej kadencji, bo co prawda jej siła jest większa – ma więcej eurodeputowanych i jest drugą, po Niemcach, delegacją w EPL – ale jej wielkim problemem jest brak doświadczonych europosłów. Nie startowali w wyborach tacy giganci PE, jak Jerzy Buzek, Danuta Hübner czy Jan Olbrycht. W gronie obecnych europosłów bardzo mało jest doświadczonych osób, a bez doświadczenia w PE niezmiernie trudno o funkcję koordynatora.

Widać też, że wielu ważnych polityków KO nie zamierza zajmować się ciężką i wymagającą pracą legislacyjną. Marcin Kierwiński ma być członkiem w Podkomisji ds. Bezpieczeństwa i Obrony, organie bez żadnej roli legislacyjnej, a Bartłomiej Sienkiewicz wybiera się do Komisji ds. Konstytucyjnych. Do ostatniej chwili wydawało się, że polska delegacja w EPL nie wyśle żadnego (!) przedstawiciela do bardzo ważnej Komisji ds. Gospodarczych i Monetarnych, ale jak się nieoficjalnie dowiadujemy, ma tam jednak pójść Janusz Lewandowski.