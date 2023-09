Poszerzenie za rządy prawa

Ale aby tak było nadal, von der Leyen uważa, że kolejnemu poszerzeniu Wspólnoty powinno towarzyszyć jej pogłębienie. Nie wykluczyła nawet, że „kiedy i jeśli" zajdzie taka potrzeba zostanie zwołany konwent przedstawicieli krajów UE z zadaniem przebudowy unijnych traktatów. To śmiała wizja, bo dziś w tylu państwach członkowskich są u władzy ugrupowania sceptyczne wobec integracji, że renegocjacja prawa europejskiego przy założeniu, że decyzje są podejmowane jednomyślnie, może łatwo spowodować, iż prace konwentu wymkną się spod kontroli. Jednak dla von der Leyen wojna w Ukrainie pcha UE do przejęcia nowych kompetencji w szczególności w dziedzinie obronności, choć „w koordynacji z NATO". To stawia polskie władze przed trudnym wyzwaniem. Bo choć wspierają one europejskie ambicje Ukrainy, to przecież są przeciwne przyznaniu dodatkowych kompetencji Brukseli. Mówił o tym jasno kilka miesięcy temu w przemówieniu programowym w Heidelbergu Mateusz Morawiecki roztaczając gaullistowską wizję „Europy narodów" ze znacznym ograniczeniem kompetencji władz narodowych.

Ale poprzeczka została też wysoko postawiona, gdy idzie o kondycję gospodarczą Ukrainy. Bo zdaniem von der Leyen nadchodzące poszerzenie (starannie unikała tu podania daty rozpoczęcia negocjacji akcesyjnych, a tym bardziej momentu, gdy Kijów będzie częścią Unii) musi być równie dużym sukcesem ekonomicznym, jak poszerzenie Unii z lat 2004–2007. Na razie Bruksela jest gotowa wesprzeć Ukrainę 50 mld euro w ciągu nadchodzących czterech lat.

Planeta płonie

Priorytetem dla von der Leyen pozostaje ekologia. W ostatnim przed wyborami europejskimi w czerwcu przyszłego roku orędziu o stanie Unii poświęciła temu najwięcej miejsca. – Żyjemy na płonącej planecie – powiedziała von der Leyen, wskazując, że tego lata takie kraje, jak Hiszpania czy Grecy, cierpiały z powodu bezprecedensowych pożarów.

Jednak to ma być nie tylko walka o uratowanie środowiska, ale także europejskiego przemysłu. – Nie zapomnieliśmy, jak w nieuczciwy sposób Chiny uderzyły w europejską produkcję paneli słonecznych – podkreśliła niemiecka polityk. I zapowiedziała, że Komisja Europejska otworzy śledztwo w sprawie „zalewania" unijnego rynku dotowanymi przez państwo chińskimi samochodami elektrycznymi. Ostrzegła jednak, że Brukseli chodzi o „ograniczenie ryzyka" współpracy z Chinami, a nie „odcięcie się" od tego kraju. I choć globalizacja jest na świecie w odwrocie, unijna egzekutywa nie zrezygnowała z forsowanie swojej tradycyjnej agendy zawierania porozumień o wolnym handlu z kim się da. Teraz mają zostać podpisane m.in. z Indiami, Indonezją czy Meksykiem i wejść w życie m.in. z Mercosurem (Brazylia, Argentyna, Urugwaj, Paragwaj). Rzucając wyzwanie Chinom i ich flagowemu projektowi Jednego Pasa i Jednej Drogi, przewodnicząca KE wskazała także na ideę „mostu" z Indiami, który pozwoli skrócić o 40 procent czas przewozu towarów między tym krajem a Unią, umożliwi budowę linii szybkiej kolei czy łączy zapewniających szerokopasmowy internet.

Kluczem do trwałego wyrwania Wspólnoty z marazmu gospodarczego ma być poprawa konkurencyjności jej gospodarki. To zadanie KE chce przekazać w wyjątkowo fachowe ręce: byłego prezesa Europejskiego Banku Centralnego Mario Draghiego, który swoją słynną zapowiedzią z lipca 2012 roku, że „zrobi wszystko co konieczne", aby uratować euro, zapobiegł rozpadowi unii walutowej. Teraz ma on przygotować raport, w którym wskaże, „wszystko, co konieczne", aby postawić Unię na nogi.

Elementem tej przebudowy ma być obniżenie cen energii poprzez wspólny jej zakup przez kraje członkowskie. To wypróbowany sposób na obniżenie inflacji. Reforma ma też objąć rynek pracy. Dziś dwie trzecie unijnych firm przyznaje, że nie może znaleźć specjalistów od IT, a trzy czwarte małych i średnich przedsiębiorstw narzeka na brak wykwalifikowanych pracowników w ogóle.