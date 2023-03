04:55 Rosyjski okręt podwodny ćwiczył niszczenie celów na wybrzeżu w rejonie Morza Japońskiego

"Pocisk Kalibr skutecznie trafił wyznaczony cel na poligonie (...) znajdującym się w Kraju Chabarowskim. Odległość od celu przekraczała 1 000 km" - czytamy w komunikacie prasowym.

Czytaj więcej Polityka Rosyjski okręt podwodny wystrzelił rakietę Kalibr na Morzu Japońskim Rosyjski okręt podwodny "Pietropawłowsk Kamczacki", okręt projektu 636.3, w czasie ćwiczeń zniszczył pociskiem Kalibr pozorowany cel na wybrzeżu z odległości ponad 1 000 km - podaje dowództwo rosyjskiej Floty Pacyfiku.

04:29 Zełenski: Okupant poczuje siłę sprawiedliwości

W swoim wieczornym wystąpieniu prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski, mówił m.in. o ataku rakietowym na Zaporoże, do którego doszło w nocy z 1 na 2 marca. W Zaporożu rosyjska rakieta uderzyła w blok mieszkalny, pod gruzami którego zginęły co najmniej cztery osoby. - Dzisiejszy brutalny atak rakietowy na Zaporoże spotka się z naszą militarną i prawną odpowiedzią. Okupant w sposób nieuchronny poczuje naszą siłę. Siłę sprawiedliwości w każdym znaczeniu tego słowa - mówił Zełenski.



04:24 Bachmut: Na każdego żołnierza straconego przez Ukrainę Rosja traci siedmiu

Ołeksij Daniłow, sekretarz Rady Bezpieczeństwa i Obrony Ukrainy, na antenie ukraińskiej telewizji mówił, że w walkach o Bachmut rosyjscy agresorzy tracą znacznie więcej żołnierzy niż ukraińscy obrońcy. Daniłow mówił, że w czasie czwartkowego posiedzenia Sztabu Naczelnego Wodza poruszona została kwestia rosyjskich strat, zwłaszcza w walkach wokół Bachmutu. - Jest tam coraz trudniej, ale miejmy w pamięci, że każdego dnia nasi chłopcy i nasze dziewczęta wysyłają setki ich (Rosjan) tam, gdzie powinni trafić - biorąc pod uwagę, że przyszli tu nas zabijać - mówił Daniłow. Według jego szacunków straty obu stron pod Bachmutem kształtują się jak "jeden do siedmiu na korzyść Ukrainy".



04:20 Departament Stanu USA: Nie spodziewamy się kontaktów na wysokim szczeblu z Rosją

Rozmowa między Antonym Blinkenem, sekretarzem stanu USA, a Siergiejem Ławrowem, szefem MSZ Rosji, na marginesie szczytu G20 w New Delhi, trwała osiem minut - poinformował rzecznik Departamentu Stanu, Ned Price. Jak dodał "dalsze takie kontakty" nie są spodziewane. - To był ośmiominutowy, raczej krótki kontakt - powiedział Price na konferencji prasowej. Jak dodał USA "nie mają złudzeń co do tego, że taka krótka rozmowa może zmienić stanowisko Rosji w przewidywalnej przyszłość lub natychmiast".

04:19 Wczorajszą relację z wydarzeń na Ukrainie można znaleźć tutaj: