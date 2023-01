05:19 Sekretarz Rady Bezpieczeństwa Białorusi: Sytuacja na granicy z Ukrainą nie jest spokojna

Pierwszy zastępca sekretarza białoruskiej Rady Bezpieczeństwa, Paweł Murawiejko oświadczył, że sytuacja na granicy Białorusi z Ukrainą "nie jest spokojna", a Ukraina dopuszcza się tam "prowokacji". - Wykazujemy się powściągliwością i cierpliwością - dodał Murawiejko. - Mamy odpowiednie siły i środki, aby zareagować na wszelką agresję lub terrorystyczne zagrożenie naszego terytorium - przekonywał.

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Na Białorusi rozpoczynają się ćwiczenia rosyjskiego i białoruskiego lotnictwa 16 stycznia na Białorusi rozpoczynają się wspólne ćwiczenia sił powietrznych Rosji i Białorusi. Ministerstwo Obrony Białorusi zapewnia, że ćwiczenia mają charakter defensywny.

04:58 W nocy Rosjanie ostrzelali Zaporoże. Dzieci wśród rannych

Anatolij Kurtiew, sekretarz zaporoskiej rady miejskiej, na swoim kanale w serwisie Telegram poinformował, że w nocy z niedzieli na poniedziałek Rosjanie ostrzelali Zaporoże. W wyniku ostrzału prowadzonego przy użyciu zestawów przeciwlotniczych S-300 kilka osób zostało rannych, w tym trzy musiały zostać hospitalizowane. Wśród rannych, którzy trafili do szpitala jest dwoje dzieci, w wieku dziewięć i piętnaście lat.



04:56 Instruktorzy z USA szkolą ok. 500 ukraińskich żołnierzy na poligonie w Niemczech

Szkolenie bojowe ma na celu doskonalenie umiejętności ukraińskich żołnierzy, tak, aby byli oni lepiej przygotowani do podjęcia ofensywy lub przeciwdziałania rosyjskiej ofensywie. Ukraińcy będą się szkolić z zakresu manewrowania i koordynowania działań kompanii i batalionów na polu bitwy, przy wykorzystaniu artylerii, sił pancernych i żołnierzy piechoty.

04:27 Zełenski mówi o objęciu sankcjami kolejnych Rosjan

- Chcę zwrócić się do wszystkich w Rosji - i z Rosji - którzy nawet teraz nie zdobywają się nawet na kilka słów potępienia terroru... Mimo że widzą i wiedzą wszystko doskonale... Wasze tchórzliwe milczenie, wasza próba "przeczekania" tego co się dzieje, skończy się tylko tym, że ci sami terroryści przyjdą pewnego dnia po was. Zło jest bardzo wyczulone na tchórzostwo. Zło zawsze pamięta tych, którzy się go boją lub próbują z nim negocjować. A kiedy przyjdzie po was, nie będzie nikogo, by was chronić - mówił w wieczornym wystąpieniu prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski. Zełenski dodał, że "nadszedł czas, by rozszerzyć sankcje przeciwko obywatelom Rosji i innym osobom, które pomagają w sianiu terroru". - Niemal 200 - ta lista jest dokładnie opracowana i za każdym nazwiskiem jest odpowiednie uzasadnienie. Ci, którzy usprawiedliwiają terror. Ci, którzy naoliwiają rosyjską maszynę propagandową. Ci, którzy próbują sprzedać Ukrainę gdzieś w Moskwie - mówił.



04:24 Na Białorusi rozpoczynają się ćwiczenia rosyjskiego i białoruskiego lotnictwa

Wspólne, rosyjsko-białoruskie ćwiczenia sił powietrznych potrwają do 1 lutego. Ćwiczenia obejmą wszystkie lotniska wojskowe, a także wszystkie poligony znajdujące się na Białorusi - informuje białoruskie Ministerstwo Obrony. Ze strony rosyjskiej w ćwiczeniach biorą udział samoloty, wchodzące w skład rosyjsko-białoruskiego zgrupowania w tym kraju, które dotarły na Białoruś 8 stycznia.

04:21 Rosjanie informują o zestrzeleniu drona nad okupowanym Sewastopolem

Michaił Razwożajew, szef władz okupacyjnych położonego na Krymie Sewastopola, poinformował o zestrzeleniu w nocy z niedzieli na poniedziałek drona w rejonie miasta przez rosyjską obronę przeciwlotniczą. Na Krymie obowiązuje podwyższony, "żółty" poziom zagrożenia terrorystycznego.