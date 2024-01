Puchar Świata w Salt Lake City. Polacy z widokiem na podium

Prawo do zryczałtowanego odszkodowania nie przysługuje w razie niestawienia się do wejścia na pokład samolotu, który przybył z dużym opóźnieniem, ani gdy zakup biletu na lot zastępczy pozwolił na przybycie do miejsca docelowego z opóźnieniem krótszym niż trzy godziny - orzekł unijny Trybunał Sprawiedliwości.