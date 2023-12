Wielka impreza znowu w Polsce. Mamy nadzieję na medale

Arenę Lodową odwiedzi blisko 270 łyżwiarzy z 27 krajów. Będą wśród nich największe gwiazdy pucharowego cyklu: Japończycy Wataru Morishige i Miho Takagi, Holendrzy Kjeld Nuis i Ireene Schouten czy Amerykanka Erin Jackson. Ambicje, aby z nimi walczyć, mają oczywiście Polacy. Nasi reprezentanci podczas każdego z trzech dotychczasowych weekendów pucharowych zajmowali miejsca na podium.

Reklama

- Trzeba podtrzymać dobrą passę. Osiągnęliśmy już w tym sezonie więcej niż w poprzednim, kiedy wywalczyliśmy dwa krążki. Teraz liczę na pierwszy indywidualny medal, skoro do tej pory udawało się nam to w sztafetach, a także na drużynę kobiet, która po perypetiach zdrowotnych będzie w pełni sił walczyć o podium - mówi dyrektor sportowy Polskiego Związku Łyżwiarstwa Szybkiego (PZŁS) Konrad Niedźwiedzki.

Czytaj więcej Skoki narciarskie Falstart polskich skoczków. Kamil Stoch rezygnuje Kamil Stoch nie pojedzie na zawody Pucharu Świata do Klingenthal. Trzykrotny mistrz olimpijski wybierze się na obóz w Eisenerz, gdzie jego skoki mogą odzyskać blask.

Puchar Świata w Tomaszowie Mazowieckim. Polacy z nadzieją na medale

Tydzień temu brązowy medal w sprincie drużynowym zdobyli Marek Kania, Piotr Michalski i Damian Żurek. Teraz ten ostatni jest wymieniany w gronie kandydatów do podium biegów na 500 i 1000 metrów. Żurek w dwóch ostatnich startach w Pekinie i Stavanger był blisko podium. Polakowi w Chinach do brązu na 500 metrów zabrakło dwóch miejsc i 0,03 sekundy, w Norwegii na dwukrotnie dłuższym dystansie był z kolei czwarty.

- Osiągnąłem szczytową formę, z sezonu na sezon czuję się coraz lepiej. Wiem, że mogę walczyć o medale. Trzeba jednak pamiętać, że to sprint. Czasem jedno małe potknięcie niweczy cały wysiłek i zawodnik wylatuje poza pierwszą "dziesiątkę" - podkreśla Żurek, który pochodzi z Tomaszowa Mazowieckiego. - To na pewno będzie wspaniałe przeżycie. Jestem gotowy, natomiast nie mam oczekiwań co do konkretnych miejsc.