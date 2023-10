Dyrektor sportowy Polskiego Związku Łyżwiarstwa Szybkiego (PZLS) uważa, że po zawodach w Montrealu mamy powody do optymizmu, a sezon przecież dopiero się zaczyna. - Udany start nie jest dla zaskoczeniem, bo nasza reprezentacja systematycznie czyniła postępy i pracowała na regularną jazdę w finałach - mówi.

Reklama

Reklama

Sellier, który wyrasta dziś na lidera polskiej kadry, zajął czwarte miejsce w niedzielnym finale biegu na 500 m. Ósmy na tym dystansie był Michał Niewiński, a dziesiąta wśród kobiet - Nikola Mazur. Na ósmej pozycji na 1000 m był debiutujący w polskiej kadrze Felix Pigeon. 22-latek z AZS Politechniki Opolskiej w eliminacjach zostawił za plecami m.in. Belga Stijna Desmeta, czyli aktualnego mistrza świata na tym dystansie.

Czytaj więcej Sporty zimowe Natalia Maliszewska zawieszona! Złamała przepisy antydopingowe Natalia Maliszewska została tymczasowo zawieszona za złamanie przepisów antydopingowych. 27-latka to wicemistrzyni świata w short tracku i polska nadzieja na medal zimowych igrzysk olimpijskich. Dziś jej kariera staje pod znakiem zapytania.

Tak wyglądał dorobek niedzieli. Dzień wcześniej piąte miejsca na 1000 m zajęli wspomniany Sellier ora Kamila Stormowska, która awansowała do finału Pucharu Świata po raz drugi w karierze. - To duża sprawa. Ma wszelkie predyspozycje ku temu, by stać się liderką kadry. Medal był na wyciągnięcie ręki - nie kryje Niedźwiedzki.

Sztafeta mieszana (Mazur, Pigeon, Sellier, Stormowska) minęła metę jako trzecia, ale została zdyskwalifikowana za błąd zmiany - Polacy przeprowadzili ją zbyt wcześnie. Finał wygrali Chińczycy, przed Koreańczykami oraz Włochami. Naszej drużynie przypadła więc ostatecznie czwarta lokata, co wciąż jest udanym otwarciem sezonu - zwłaszcza że zespół radził sobie bez zawieszonej za złamanie przepisów antydopingowych Natalii Maliszewskiej.