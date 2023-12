Co dalej ze sportem w TVP? Zwrot akcji ws. transmisji meczów Ekstraklasy

Kolejka kończąca sezon 2022/2023 pozostaje ostatnią, podczas której Telewizja Polska transmitowała Ekstraklasę. Kibice zobaczyli w trakcie tamtych rozgrywek 34 mecze, za co TVP zapłaciła podobno Canal+ ok. 50 mln zł. Nowej umowy nie było i nie ma. Cena sublicencji, jak informowały „Wirtualne Media”, miała wzrosnąć do 70 mln zł. Ówczesny prezes TVP Mateusz Matyszkowicz uznał jednak, że licencjodawca „przeszarżował z ofertą”.

Później nowy kontrakt podobno dwukrotnie był blisko podpisania, ale nic z tego ostatecznie nie wyszło.

Później nowy kontrakt podobno dwukrotnie był blisko podpisania, ale nic z tego ostatecznie nie wyszło.

Podejścia TVP do transmisji Ekstraklasy

Sześć dni przed wyborami parlamentarnymi, 9 października, TVP Sport pod hasłem „Piłka nożna dla każdego” ogłosiła pozyskanie sporego pakietu transmisji, w tym m.in. przejęcie po Polsacie spotkań 1. Ligi oraz Pucharu Polski. Wisienką na wielopiętrowym torcie miała być Ekstraklasa. Jej powrót do TVP planowano ogłosić w przededniu wyborów. Same transmisje miały pojawić się na ogólnodostępnej antenie tydzień po nich, czyli w weekend 21-22 października.

To się nie udało. Porozumienie upadło — podobnie, jak większość parlamentarna po stronie Zjednoczonej Prawicy.