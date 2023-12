Neutralni zawodnicy z Rosji i Białorusi dopuszczeni do startu w IO w Paryżu

Wśród 4600 sportowców z całego świata, którzy do tej pory zakwalifikowali się do Paryża 2024, jest tylko 11 Indywidualnych zawodników neutralnych (ośmiu z rosyjskim paszportem i trzech z białoruskim). Dla porównania, do chwili obecnej na Igrzyska Olimpijskie w Tokio 2024 zakwalifikowało się ponad 60 ukraińskich sportowców. Oczekuje się, że ukraińska delegacja będzie mniej więcej tak samo liczna, co na Igrzyskach Olimpijskich w Tokio 2020.

Sprzeciw świata, MKOl nie chce karać sportowców

Napaść Rosji na Ukrainę w lutym 2024 roku i brutalność toczonej tam wojny wywołała sprzeciw wielu państw świata wobec udziału sportowców rosyjskich i ze współpracującej z Rosją Białorusi w międzynarodowych zawodach sportowych.

W wielu przypadkach sportowcy z tych państw byli wykluczani z rozgrywek, gdy zaś organizatorzy zdecydowali o ich dopuszczeniu - imprezy sportowe bojkotowali przedstawiciele państw wpierających Ukrainę.



Mimo że wiele państw domagało się, aby sportowcy z Rosji i Białorusi zostali wykluczeni z igrzysk olimpijskich, MKOl, po konsultacjach z krajowymi komitetami olimpijskimi uznał, że, zgodnie z opiniami przeważającej większości sportowców, nie należy karać innych sportowców za działania rządów ich państw.