Jastrzębska Spółka Węglowa sponsorem Polskiego Komitetu Olimpijskiego

- Wzbogaciliśmy się o wspaniałego sponsora, który ma na celu promocję oraz edukację Mamy już pierwsze imprezy dla młodych adeptów sportu z domów dziecka. To dla nas ogromna radość, że będą mogli przyjeżdżać do nas, aby się szkolić i edukować. Współpraca z Jastrzębską Spółką Węglową będzie się jednak odbywała na wielu płaszczyznach - mówi prezes PKOl Radosław Piesiewicz.

- Wspieramy polski sport od blisko 30 lat. Należymy do sponsorów siatkówki, z którą osiągamy największe sukcesy. Jesteśmy dumni, że teraz dołączamy do rodziny olimpijskiej. Będziemy wspierać olimpijczyków w dążeniu do osiągania jak najlepszych wyników oraz dostarczania emocji. Dzięki współpracy z PKOl możemy też w jeszcze większym stopniu promować olimpijskie wartości wśród dzieci i młodzieży - podkreśla zastępca prezesa JSW Artur Wojtków.

PKOl w ramach działań edukacyjnych organizuje spotkania dla dzieci z domów dziecka oraz młodzieży szkół sportowych. To działalność, którą wspomoże JSW. Młodzież goszcząca w Warszawie ma chociażby okazję odwiedzić Centrum Olimpijskie, spotkać się ze sportowcami czy wzbogacić swoją wiedzę o wartościach oraz ideach ruchu olimpijskiego. Pierwsze takie wydarzenia już się odbyły. Do kolejnych dojdzie m. in. w Jastrzębiu-Zdroju.