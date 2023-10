Prezes Legii Warszawa o wydarzeniach w Holandii: Absolutny skandal, nie odpuścimy

- Na stadionie wszystko było spokojnie, po meczu... tak, że naprawdę to, co się stało godzinę później wydaje się nieprawdopodobne - mówił prezes Legii. Dodał, że w jego opinii nie doszło do pojedynczego incydentu. - To było coś, co narastało - dodał. Mioduski relacjonował, że przyjechał do Alkmaar w czwartek w godzinach popołudniowych i od razu usłyszał doniesienia od członków Legii, że "cały czas coś się dzieje, że są szykanowani".



Mioduski o skandalu w Holandii: Bez precedensu

Zdaniem prezesa Legii, nastawienie władz lokalnych Alkmaar było "fatalne". - Były wypowiedzi publiczne o tym, że pani burmistrz nie życzy sobie Polaków w mieście. Ludzie byli wyprowadzani z restauracji - mówił Mioduski. - Atmosfera braku bezpieczeństwa trwała od kilku dni i było to nakręcane z ich strony - podkreślił.



- Dla mnie to, co się stało, jest absolutnym skandalem - oświadczył prezes Legii zaznaczając, że był na meczach w wielu państwach, od Portugalii po Kazachstan. - Nigdy nie widziałem, żeby nasza drużyna i nasi członkowie sztabu, ludzie zarządu, byli atakowani przez służbę ochrony i policję. To jest coś, co mi się wydaje, że nie miało precedensu na skalę światową i to jest coś, czego nie odpuścimy - mówił w piątek na konferencji Dariusz Mioduski.

- Będziemy robić wszystko, żeby to wyjaśnić, wyprostować - dodał. Zaprzeczył przy tym, by to po stronie Legii leżała wina zajść, do których doszło po meczu. - Być może oni (Holendrzy - red.) zdali sobie później sprawę, że przesadzili i zaczynają pewne rzeczy tworzyć, dlatego wyciągnęli piłkarzy, dlatego osadzili ich w areszcie. Tworzą historię, ale to jest historia nieprawdziwa - powiedział prezes Legii Warszawa.



Odnosząc się do sytuacji zatrzymanych w Holandii piłkarzy Legii Mioduski przekazał, że klub wynajął "bardzo dobrego holenderskiego prawnika", a zawodnicy "są w trakcie przesłuchań, Prezes wyraził nadzieję, że Josué i Radovan Pankov zostaną dzisiaj wypuszczeni i wrócą do Polski. Podkreślił, że Legia gra w niedzielę "bardzo ważny mecz" i zamierza rozegrać to spotkanie. Zgodnie z terminarzem Ekstraklasy, 8 października Legia ma zmierzyć się w Warszawie z mistrzem Polski Rakowem Częstochowa.