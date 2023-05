Rosja chce przywrócić alternatywne igrzyska

Według danych GUS w 2020 r. łączna długość dróg dla rowerów w naszym kraju, które znajdowały się pod zarządem jednostek samorządu terytorialnego, wyniosła 17,3 tys. km. Rowerzyści na ulicach naszych miast to już nieodzowny element naszej rzeczywistości. Chociaż w niektórych miastach można odnieść wrażenie, że ścieżek rowerowych nieustannie przybywa, to cały czas jest jeszcze wiele do zrobienia.