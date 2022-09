Czytaj więcej Świat Elżbieta II nie żyje. Wielka Brytania i świat oddają hołd królowej 8 września, w wieku 96 lat, zmarła Elżbieta II, brytyjska królowa, najdłużej panujący w historii Wielkiej Brytanii monarcha. W piątek, o 19 czasu polskiego, z orędziem do narodu wystąpi nowy król Wielkiej Brytanii, Karol III.

Federacje, kluby, ale i znani ludzie sportu zamieszczają w sieci kondolencje. „Naprawdę niezwykła kobieta, która służyła swemu krajowi z godnością, lojalnością i wdziękiem” – napisał w mediach społecznościowych Gary Lineker, były piłkarz m.in. Tottenhamu Hotspur, obecnie telewizyjny komentator.

Reklama

Ikoniczne do dziś pozostaje zdjęcie z rozgrywanych w 1966 roku w Anglii mistrzostw świata, na którym Bobby Moore, ówczesny kapitan angielskiej reprezentacji, odbiera od królowej trofeum za zdobycie Pucharu Świata. W 40. rocznicę tego wydarzenia zaprojektowano okolicznościową monetę.

Do tej pory nie ustalono, komu w angielskiej piłce królowa kibicowała. Zdania są podzielone, chodzi o dwa londyńskie zespoły – West Ham United oraz Arsenal. Mówi się, że Elżbietę do „Młotów” przyciągał Ron Greenwood – jedna z legend klubu, przez dekadę trener ekipy, w której dziś gra Łukasz Fabiański. W 1965 roku Greenwood zdobył z zespołem z Olympic Park Puchar Zdobywców Pucharów, co do tej pory uznaje się z jeden z największych sukcesów West Hamu. Królowa Elżbieta w 1981 roku odznaczyła Greenwooda Orderem Imperium Brytyjskiego.

Reklama

Plotka, jakoby jej sympatie były jednak przy Arsenalu, pojawiła się, gdy po zdobyciu mistrzostwa Anglii przez ten klub. W Pałacu Buckingham ugoszczono wówczas młodego wówczas Cesca Fabregasa. W 2007 roku, po wizycie u królowej, hiszpański piłkarz stwierdził, że Elżbieta wyznała mu, iż kibicuje „Kanonierom”.

Czytaj więcej Świat „Dobrze przeżyte życie”. Król Karol oddał hołd królowej w swoim pierwszym przemówieniu Nowy król Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej Karol III wygłosił w piątek wieczorem pierwsze po objęciu tronu orędzie do narodu. Większość przemówienia poświęcił zmarłej królowej Elżbiecie II.

Jednak to nie piłka nożna była ulubionym sportem królowej. Wyścigi konne stawiała najwyżej w hierarchii sportów od dzieciństwa, już w 1947 roku pierwszy jej koń Astrachań wygrał gonitwę. Media na Wyspach wyliczają, że w ciągu roku królewskie konie są w stanie zarobić 560 tys. funtów.

Elżbieta pomogła także sportowcom zasłużonym na innym polu. W 2014 roku jej wnuk książę Harry zainaugurował Invictus Games (Igrzyska Niezwyciężonych), czyli międzynarodowe zawody (m.in. w siatkówkę na siedząco i koszykówkę na wózkach) dla weteranów i żołnierzy rannych podczas misji. Podczas drugiej edycji, dwa lata później, Elżbieta II wystąpiła – razem z Harrym – w klipie promującym Invictus Games.

W 2012 roku, przy okazji otwarcia igrzysk olimpijskich w Londynie, królowa zgodziła się na klip, w którym w towarzystwie grającego Jamesa Bonda Daniela Craiga, skacze ze spadochronem.

Reklama

I choć oczywiście to nie brytyjska monarchini skakała – w jej roli wystąpił wyszkolony kaskader – to wydarzenie pozostało w pamięci nie tylko Brytyjczyków.