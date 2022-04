Polska nie zapłaci składki do Unii Europejskiej? Jest wniosek Ziobry

Podczas dzisiejszego posiedzenia rządu ministrowie Zbigniew Ziobro i Michał Wójcik zgłosili wniosek, by Rada Ministrów wystąpiła do Komisji Europejskiej o zawieszenie składki członkowskiej Polski do budżetu UE - informuje resort sprawiedliwości.