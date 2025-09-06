Rzeczpospolita
Wydarzenia
Pogrzeb 42 ofiar UPA ze wsi Puźniki. Paweł Szefernaker odczytał list prezydenta Karola Nawrockiego

- Pochówek ofiar mordu w Puźnikach to przywrócenie godności tym, którym ją odebrano w najbardziej nieludzki sposób - mówiła ministra kultury Marta Cienkowska podczas uroczystości pogrzebowych 42 mieszkańców tej wsi, zamordowanych przez UPA w lutym 1945 r. Szef Biura Polityki Międzynarodowej Kancelarii Prezydenta RP Marcin Przydacz odczytał list Karola Nawrockiego do rodzin ofiar i obecnych na miejscu pochówku.

Aktualizacja: 06.09.2025 15:42 Publikacja: 06.09.2025 10:48

Wieś Puźniki w obwodzie tarnopolskim na zachodzie Ukrainy. Prace przygotowawcze przed pochówkiem szc

Wieś Puźniki w obwodzie tarnopolskim na zachodzie Ukrainy. Prace przygotowawcze przed pochówkiem szczątków polskich ofiar zbrodni wołyńskiej

Foto: PAP/Vladyslav Musiienko

Bartosz Lewicki

Puźniki to dawna wieś w dzisiejszym obwodzie tarnopolskim, gdzie w nocy z 12 na 13 lutego 1945 r. ukraińscy nacjonaliści z UPA zamordowali od 50 do 120 Polaków. Głównym sprawcą tej zbrodni był Petro Chamczuk, który stał na czele sotni UPA Siry Wowky (Szare Wilki). W Puźnikach było wtedy zaledwie kilkanaście osób zdolnych do obrony. Zbrodnia w Puźnikach była jedną z ostatnich akcji Szarych Wilków. Chamczuk ani jego podkomendni nigdy nie ponieśli kary.

Czytaj więcej

Szczątki ofiar zbrodni odnalezione latem 2023 r. w Puźnikach w Ukrainie
Historia
W kwietniu ruszy ekshumacja ofiar zbrodni UPA we wsi Puźniki

- Ofiary mordu w Puźnikach przez długie dekady spoczywały w bezimiennej mogile, ale pamięć ich bliskich i tych, którzy walczyli o tę pamięć, prawdę i akt elementarnej sprawiedliwości, trwa. Dzisiejszy pochówek to przywrócenie godności tym, którym ją odebrano w najbardziej nieludzki sposób – mówiła Cienkowska. Wyraziła też nadzieję, że wspólnym wysiłkiem polskich i ukraińskich ekspertów uda się odnaleźć pozostałe ofiary zbrodni, a następnie każdej z nich zapewnić należny szacunek, imię i miejsce spoczynku. - Wierzę, że dzięki badaniom genetycznym uda się przywrócić ofiarom tożsamość, a ich bliscy, często przez lata pozbawieni miejsca pamięci, będą mogli zapalić znicz - podkreśliła szefowa MKiDN.

Szef Biura Polityki Międzynarodowej Kancelarii Prezydenta RP Marcin Przydacz odczytał na miejscu list Karola Nawrockiego do rodzin ofiar i zebranych na uroczystości. „Żadne argumenty ani interesy nie usprawiedliwiają sytuacji, w której szczątki ofiar czekają wciąż na godny pochówek, a okoliczności ich śmierci na rzetelne udokumentowanie i upamiętnienie. Towarzysząc dziś Państwu modlitwą, ze ściśniętym sercem myślę o ostatnich chwilach Polaków, mieszkańców wsi Puźniki, spalonej i wymordowanej w nocy z 12 na 13 lutego 1945 roku przez członków UPA. Zarazem cieszę się z promienia nadziei, który zajaśniał nad skrwawioną ziemią. Nadziei na prawdę, sprawiedliwość i pojednanie nad bratnimi narodami” - napisał prezydent Karol Nawrocki. 

Ekshumacje w Puźnikach

W sierpniu 2023 r. dzięki staraniom Fundacji Wolność i Demokracja, zespół polsko-ukraińskich ekspertów odnalazł masowy grób 42 osób z ok. 100 Polaków zamordowanych w lutym 1945 r. 

Ekshumacje w Puźnikach trwały od 23 kwietnia do 10 maja. Były to pierwsze tego typu prace od czasu zniesienia w listopadzie 2024 r. przez stronę ukraińską zakazu poszukiwań i ekshumacji polskich ofiar wojen i konfliktów na jej terytorium.

Zbrodnia w Puźnikach

Zbrodnia w Puźnikach

Foto: Infografika PAP

Pogrzeby ofiar w Puźnikach. Kto bierze w nich udział? 

W uroczystościach pogrzebowych bierze udział m.in. ministra kultury i dziedzictwa narodowego Marta Cienkowska i zastępca prezesa IPN dr hab. Karol Polejowski; są również przedstawiciele władz Ukrainy, duchowni kilku wyznań, naukowcy i działacze społeczni oraz okoliczni mieszkańcy.

Źródło: rp.pl

Miejsca Regiony Europa Ukraina Historia Historia Świata II Wojna Światowa Osoby Organizacje Instytut Pamięci Narodowej Rzeź wołyńska Karol Nawrocki

