Wszystkich Świętych 2024 w Krakowie. Cmentarz Grębałów: Utrudnienia, zamknięte ulice, mapy

Wszystkich Świętych 2024. Organizacja ruchu w rejonie cmentarza Grębałów

Od 1 listopada (od godz. 6.30) do 3 listopada przy ul. Architektów zostanie wdrożony ruch jednokierunkowy od ul. Kocmyrzowskiej do ul. Poległych w Krzesławicach. Ruch jednokierunkowy obejmie też ul. Poległych, od drogi wewnętrznej na wysokości budynku na os. Na Stoku 35 do ul. Kocmyrzowskiej. Pomiędzy ul. Zielony Jar a ul. Kocmyrzowską po lewej stronie zostanie wyznaczone parkowanie skośne.

1 listopada (od godz. 6.30) przy ul. Kocmyrzowskiej na odcinku od ul. Darwina do ul. Architektów zostanie wprowadzony ruch jednokierunkowy oraz pas dla autobusów. Przy ul. Blokowej (od strony ul. Łowińskiego) obowiązywać będzie zakaz wjazdu. Ul. Darwina (na odcinku od ul. Kocmyrzowskiej do ul. Blokowej) zostanie wyłączona z ruchu. Od 1 do 3 listopada przy cmentarzu Grębałów będzie obowiązywać zakaz zatrzymywania się.

Cmentarz Grębałów w Krakowie. Organizacja ruchu w czasie Wszystkich Świętych 2024 Wydział Miejskiego Inżyniera Ruchu UMK

Parking przy cmentarzu Grębałów w Krakowie

Osoby uprawnione będą mogły skorzystać z parkingu wyznaczonego przed bramą główną i boczną. Dojazd do parkingu będzie od ul. Kocmyrzowskiej i od strony ul. Blokowej, zaś wyjazd wyłącznie w kierunku ul. Blokowej.