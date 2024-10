Pasażerowie planujący w najbliższych dniach podróż na warszawskie cmentarze mogą skorzystać m.in. z aktualnych informacji i komunikatów podawanych przez Warszawski Transport Publiczny i urzędy poszczególnych dzielnic miasta.

Cmentarz Północny w Warszawie. Zmiany w komunikacji przed 1 listopada

Kierowcy muszą liczyć się m.in. z utrudnieniami związanymi z przebudową skrzyżowania ulic Estrady i Arkuszowej. W pierwszych dniach listopada przejazd ul. Wólczyńską będzie dostępny wyłącznie dla autobusów komunikacji miejskiej, taksówek oraz posiadaczy identyfikatorów, które wydaje stołeczny Zarząd Dróg Miejskich.

W dniach 26 (sobota) i 27 października (niedziela) WTP uruchomiło specjalne linie autobusowe. Linia C09 dowiezie pasażerów od metra Młociny do Bramy Głównej Cmentarza Północnego, a linia C40 od Młocin do Południowej i Zachodniej Bramy. Autobusowa linia 110 będzie zatrzymywać się w pobliżu Bramy Południowej (ul. Wólczyńska), a linia 250 przy Bramie Zachodniej (w godz. 9:00-17:00). Uwaga: do Bramy Północnej i stacji metra Młociny nie dojadą autobusy linii 409 (także w dniach od 28.10 do 31.10).

Od 28 października (poniedziałek) do 31 października (czwartek) linia autobusowa C40 dojedzie do Bramy Głównej cmentarza. Autobusy linii 110 będą dojeżdżać do Bramy Południowej, a linia 250 dodatkowo do Bramy Zachodniej.