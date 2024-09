Pani Hanna udzieliła pożyczki Rafałowi C. na rozbudowę gospodarstwa rolnego. Na początku nie było problemów z płatnościami, jednak po pewnym czasie mężczyzna przestał płacić, a do oddania zostało ponad 900 tysięcy złotych.

Sprawa długu Rafała C.

Kobieta chciała załatwić sprawę polubownie, proponowała nawet Rafałowi C. spłaty ratalne, jednak nie doszło to do skutku. Sprawa została przekazana do prokuratury, a ta zleciła egzekucję majątku komornikowi sądowemu.

Niestety, nawet upoważnienie komornika z sądu nie ma takiej mocy jak pismo, które przedstawił Rafał C.

Gospodarstwo miejscem kultu Kościoła Naturalnego

Mężczyzna wskazał w nim, że całe gospodarstwo rolne zostało uznane jako miejsce kultu Kościoła Naturalnego – oznacza to, że wszystkie nieruchomości oraz ruchomości znajdujące się na posesji misjonarza są święte i... nie można ich zarekwirować. Co więcej, dochody ze sprzedaży mleka, jaką prowadzi Rafał C. na swoim gospodarstwie rolnym, również są przeznaczone na realizację celów religijnych. Sam dłużnik każe zwracać się do siebie „Misjonarzu Rafale”.