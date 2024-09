Według naszych nieoficjalnych informacji Paweł Szopa namawiany jest na współpracę z prokuraturą, czyli zostanie „małym świadkiem koronnym” za nadzwyczajne złagodzenie kary.

Paweł Szopa poza ekstradycją

W innej sytuacji jest Paweł Szopa, biznesmen, który jest poszukiwany listem gończym oraz europejskim nakazem aresztowania od początku września. Według naszych ustaleń obecnie przebywa w jednym z krajów Ameryki Południowej. Jak podaje kancelaria Lexay z Krakowa, cztery kraje tego kontynentu nie respektują ekstradycji. To: Kolumbia, Boliwia, Paragwaj i Urugwaj. Czy w tej sytuacji prokuratura uzna, że nie mając szans na ekstradycję, zgodzi się na list żelazny, by móc kontynuować postępowanie karne? We wniosku o list żelazny Paweł Szopa złożył poświadczenie notarialne, że przebywa w Niemczech. Tyle tylko, że ta informacja jest już nieaktualna (dlatego służby od dwóch tygodni nie mogą go zatrzymać). Według informacji „Rzeczpospolitej” prokuratura będzie chciała to wykorzystać przeciwko Szopie w sądzie, który będzie rozpatrywał jego wniosek. Mec. Jacek Dubois w rozmowie z „Rz” potwierdza, że poświadczenie notarialne zostało złożone. Czy prawdą jest, że jego klient wyjechał do Ameryki Południowej? – Nie mam na ten temat wiedzy, nawet nie chciałbym wiedzieć – mówi.

Jakie argumenty zawarto we wniosku o list żelazny? – Mój klient był w Polsce do dyspozycji organów ścigania, mimo wskazywanych wniosków dowodowych i zapewnień, że jest gotów wiele rzeczy wyjaśnić, nikt nie był zainteresowany tą wiedzą. W tym czasie dokonano na nim linczu publicznego, niektóre media ujawniły materiały z kancelarii tajnej. To wszystko nie gwarantuje mojemu klientowi praw, które mu przysługują jako osobie domniemanie niewinnej – podkreśla mec. Dubois.

Według naszych nieoficjalnych informacji Paweł Szopa namawiany jest na współpracę z prokuraturą, czyli zostanie „małym świadkiem koronnym” za nadzwyczajne złagodzenie kary. – Taka deklaracja mogłaby poprzeć wniosek o list żelazny ze strony prokuratury – mówi nam nasze źródło.