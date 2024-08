Już cztery tytuły z rzędu w tak silnych rozgrywkach jak Premier League były wydarzeniem epokowym, ale odkąd do Manchesteru przybył Pep Guardiola, śrubowanie rekordów stało się w klubie sponsorowanym przez szejków ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich nową religią.

Nie od dziś wiadomo, że Hiszpan ma obsesję na punkcie wygrywania i nie dzieli trofeów na te ważne i mniej istotne. Nigdy nie jest do końca zadowolony, szuka minimalnych przewag, więc nawet pierwsze ligowe zwycięstwo w tym sezonie (2:0 nad Chelsea) nie dało mu pełnej satysfakcji, tak jak triumf nad Manchesterem United po rzutach karnych w meczu o Tarczę Wspólnoty.

Czy to ostatni sezon Pepa Guardioli w Manchesterze City?

Guardiola ciągle jest nienasycony i tego samego oczekuje od zawodników, ale dziś jeszcze większą radość niż wygrywanie sprawia mu rozwój zespołu.

– Pasja i entuzjazm to klucz do wszystkiego. Patrzymy na siebie i zastanawiamy się, co możemy zrobić lepiej. Zawsze jest pole do poprawy – podkreśla trener mistrzów Anglii, który wciąż nie zdecydował, czy przedłuży kontrakt obowiązujący do przyszłego roku.