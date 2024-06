Wnętrza szkockiego zamku otwarte dla turystów. Po raz pierwszy od 170 lat

Zamek Balmoral, szkocka rezydencja rodziny królewskiej od lat 50. XIX wieku, po raz pierwszy w swojej historii zostanie udostępniony w rozszerzonej wersji do zwiedzania turystom. Będzie można zobaczyć m.in. wnętrza zamku.

Zamek Balmoral jest udostępniony do zwiedzania tylko przez kilka miesięcy w roku i najczęściej jest to okres od początku kwietnia do końca lipca

Foto: Adobe Stock