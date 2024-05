Meksyk: 80 martwych małp znalezionych w lasach tropikalnych. Powodem upały

Z powodu tragicznych w skutkach zmian klimatu cierpią nie tylko ludzie, ale i zwierzęta – nierzadko ekstremalnie wysokie temperatury prowadzą do ich śmierci. W ostatnim czasie miejsce ma to między innymi w Meksyku, który od tygodni mierzy się z falą upałów.

Meksyk: W lasach tropikalnych znaleziono 80 martwych małp. Kraj mierzy się z falą upałów

W niedzielę w lesie na obrzeżach meksykańskiego miasta Camalcalco znaleziono pięć martwych wyjców płaszczowych – informuje agencja Reutera. Tym samym do ponad 80 wzrosła całkowita liczba martwych osobników z tego gatunku, które padły z powodu wysokiej temperatury i odwodnienia.

"Małpy borykają się z niedoborem drzew owocowych i niekorzystnymi warunkami pogodowymi” – czytamy. W związku z trudną sytuacją, wolontariusze zostawiają w lasach pod drzewami wiadra z wodą i owocami, by zapobiec takim sytuacjom. Eksperci obawiają się jednak, że nie będzie to wystarczające. "Wiele zwierząt wykazuje niepokojące objawy, w tym wysoką temperaturę ciała, co może wskazywać na silny stres cieplny” – podkreślają.

"Silny stres cieplny" u zwierząt

Agencja ochrony ludności w stanie Tabasco przekazała, że śmierć małp potwierdzono w trzech gminach.