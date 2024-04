Czytaj więcej Społeczeństwo Pokolenie nieszczęśliwych. Coś dziwnego dzieje się z generacją Z Instytut Gallupa opublikował swój doroczny raport na temat zadowolenia z życia mieszkańców krajów na całym świecie. Jego wyniki nie napawają optymizmem szczególnie jeśli spojrzeć na dane dotyczące młodych ludzi. Co dzieje się z młodym pokoleniem?

A zwiększając liczbę godzin w dobie mieszkańcy będą mieli jeszcze więcej czasu, co — jak ma nadzieję - przyciągnie więcej mieszkańców do swego regionu.

Unia nie będzie się wtrącać do długości norweskiej doby

Tymczasem Unia nie umie dać sobie rady z czasem letnim i zimowym na europejskim kontynencie, ale za to ustalenie „stref czasowych” (w tym przypadku liczba godzin w jednej dobie) pozostawia jurysdykcji państw członkowskich. – (Dlatego) Mało prawdopodobne, by Unia mogła spełnić prośbę regionu – miał powiedzieć Politico jeden z eurokratów.

Pewnie nawet nie zauważył, że liczba godzin w dobie w Norwegii znajduje się całkowicie poza jurysdykcją UE, gdyż kraj nie należy do Unii.

Strategiczne znaczenie 26 godzin: Rosja jest blisko

Ponieważ Vadso leży w prostej linii przez morze w odległości ok. 50 kilometrów od granicy z Rosją, pani burmistrz podkreśla też strategiczny aspekt zwiększenia liczby ludności regionu (poprzez zwiększenie do 26. godzin w dobie). – Obecnie jest to ważniejsze niż kiedykolwiek – mówi Pedersen wskazując na wojnę w Ukrainie.

Choć przyznaje, że mieszkańcy „niezbyt zajmowali się” tym co zrobić z dodatkowym czasem, bowiem nie liczą na to, by ktokolwiek zgodził się przedłużyć im dobę. Ale za to zapewnia, ze bardzo zależało im na rozreklamowaniu Vadso – co na pewno się udało.