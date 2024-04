Zaćmienie słońca w USA: W Stanach Zjednoczonych pobito nietypowy rekord

Zaćmienie słońca nad USA: 309 osób przebrało się za słońce i pobiło rekord świata

Nad wodospadem Niagara 309 osób, w tym niektóre przybyłe z tak odległych miejsc jak Singapur czy Londyn, pojawiło się przebranych za słońce, ustanawiając nowy rekord świata pod względem liczby ludzi zebranych w jednym miejscu w takich kostiumach — poinformowali organizatorzy zgromadzenia. Poprzedni rekord padł w 2020 roku w Chinach, gdzie w jednym miejscu zebrało się 287 osób w solarnych kostiumach.



Kolejne zaćmienie słońca będzie widoczne w USA dopiero w 2044 roku.



Całkowite zaćmienie trwało do 4 minut i 28 sekund i było dłuższe niż poprzednie obserwowane nad USA w 2017 roku (tamto trwało 2 minuty i 42 sekundy). Było widoczne w długim na 4 tys. km pasie od meksykańskiego wybrzeża nad Oceanem Spokojnym, przez Teksas i 14 innych stanów USA, po Kanadę. Na obszarze, na którym widoczne było całkowite zaćmienie, mieszka ok. 32 mln osób. Władze federalne spodziewały się, że kolejnych 5 mln przyjedzie na te tereny, by obserwować niezwykłe zjawisko.



Częściowe zaćmienie słońca było w poniedziałek widoczne niemal w całych USA.