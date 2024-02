Badanie nastrojów dotyczących wojny na Ukrainie. Jak przezwyciężyć pesymizm?

Zmuszać do negocjacji?

Poglądy na temat wyniku wojny to jedno, stanowisko badanych w sprawie tego, co powinna zrobić Unia, to drugie. Aż 41 proc. badanych chciałoby, by naciskała Ukraińców w sprawie porozumienia pokojowego z Moskwą, podczas gdy 31 proc. – by pomogła im odbić tereny okupowane.

Tylko w trzech krajach – Szwecji, Portugalii i Polsce – zwolenników takiej pomocy jest około połowy i – przede wszystkim – zdecydowanie więcej niż tych, którzy chcieliby wymuszać na Kijowie dogadywanie się z Rosjanami. Zwolennicy tego drugiego rozwiązania stanowią wyraźną większość na Węgrzech, w Grecji i we Włoszech.

Na te opinie – komentują autorzy badania z ECFR – mają wpływ sytuacja na froncie, problemy z ukraińską kontrofensywą oraz obawy związane z powrotem Donalda Trumpa do władzy w USA, kluczowego kraju dla tej wojny.

Waga wyborów

Wojny rozgrywają się na polu walki, ale często kończą przy urnach wyborczych – podkreśla ECFR. W tym roku są wybory do Parlamentu Europejskiego (w czerwcu) i te, na które mieszkańcy Unii nie mają wpływu – prezydenckie w USA (w listopadzie). Na zwycięstwo Donalda Trumpa liczy Władimir Putin, podobnie jak na zmęczenie Unii wojną i sukces partii „pokoju” w wyborach do PE.

Rozczarowanych zwycięstwem miliardera byłoby 56 proc. badanych (aż 45 proc. bardzo rozczarowanych), a zadowolonych z niego – 14 proc. (z tego połowa bardzo). W Polsce rozczarowanych, bardzo lub dosyć, 41 proc., a zadowolonych, bardzo lub dosyć, 16 proc.