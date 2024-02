Duda, CPK, Carslon i Putin. Jak cyfrowe media zmieniają dotychczasową politykę

Michał Szułdrzyński i Michał Płociński zauważyli, że nowe media tworzą nową politykę. Dowodem jest nie tylko powstanie Kanału Zero. Tucker Carlson przeprowadził rozmowę z Władimirem Putinem, którą można obejrzeć wyłącznie u niego na stronie internetowej i w kanale Tucker Carlson on X, na dawnym Twiiterze.

Kanał Zero nie musi znaczyć zero To nowe reality, nad którym nie czuwa żadna Krajowa Rada tego i owego. Jest przestrzeń na świeżość, prowokacje, na dodatek można wykorzystać „jeleni", dzięki którym o kolejnych wybrykach Kanału Zero będzie wiedział cały świat.

A co jeśli Kanał Zero wystawi kilku kandydatów na prezydenta?

Autorzy „Politycznych Michałków” zastanawiali się też, jak PiS i PO odnajdą się w tej nowej rzeczywistości. Co zrobią, jeśli internetowy kanał Krzysztofa Stanowskiego wystawi nawet kilku kandydatów na prezydenta Polski? Czy polską prawicę i centroprawicę czekają - jak mówi chińskie przekleństwo - ciekawe czasy?

Dlaczego temat CPK przebija internetowe bańki

Dlaczego to akurat temat CPK przebił bańki i podzielił w Polaków w poprzek linii sympatii partyjnych? Czy Donald Tusk zrozumie nowe aspiracje Polaków i Platforma odetnie się jednak od własnej narracji o „megalomańskich” wielkich inwestycjach? I dlaczego Jarosław Kaczyński całkowicie odpuszcza temat CPK, za to pcha PiS do awantury pod Sejmem? Po co Kaczyński mówi dziś o zagrożeniu morderstwami politycznymi?