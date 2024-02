Stosunek do przerywania ciąży determinują też poglądy polityczne. Wśród zwolenników PiS 11 proc. chciałoby uchwalenia ustawy liberalizującej, 23 proc. opowiada się za referendum, 55 proc. – za obecnymi regulacjami, a 11 proc. nie ma zdania w tej sprawie. Warto zauważyć, że w sumie w elektoracie PiS za zmianami opowiada się spora część badanych: to 34 proc. Z kolei głosujący na drugą partię prawicową, czyli Konfederację, mają poglądy znacznie bardziej zróżnicowane i w większości wskazują na potrzebę zmiany: 44 proc. opowiada się za nową ustawą, 28 proc. – za referendum, 16 proc. – za pozostawieniem stanu prawnego w obecnym kształcie, a 13 proc. nie ma zdania.

Koalicja nie ma wątpliwości

Partie rządzącej koalicji mają pogląd bardzo jasno sprecyzowany. Tylko 1 proc. badanych (należący do zwolenników Trzeciej Drogi) chciałby utrzymania obecnych regulacji.

Najbardziej zdeterminowani są wyborcy Lewicy: 100 proc. z nich wskazało na uchwalenie ustawy zapewniającej legalną aborcję do 12. tygodnia. Poglądy osób głosujących na KO różnią się nieznacznie: 85 proc. chce zmiany prawa przez Sejm, 11 proc. wolałoby referendum, a 4 proc. nie ma zdania. Co ciekawe, opcja uchwalenia ustaw zgłoszonych przez Lewicę i KO przeważa wyraźnie wśród wyborców Trzeciej Drogi: za wariantem ustawowym opowiada się w tej grupie 64 proc. pytanych, a za referendum – 24 proc.

Czytaj więcej Komentarze Zuzanna Dąbrowska: Cierpliwość Polek w kwestii aborcji może się wyczerpać „31 lat zakazu aborcji w Polsce. Będzie zimno. Ubierzcie się ciepło!” – przestrzegały organizatorki pikiet, które odbyły się w kilku polskich miastach pod hasłem „Ostatni dzwonek”. To przygrywka do kolejnych protestów, nieuchronnych, jeśli rządząca koalicja nie rozwiąże problemu dostępu do bezpiecznej i bezpłatnej aborcji.

Oznacza to, że pomysł forsowany przez liderów PSL i Polski 2050 nie znajduje w grupie zwolenników tych ugrupowań zbyt wysokiego poparcia. Nawet wśród posłów obu partii tworzących TD nie ma w tej sprawie jedności: co najmniej kilkoro z nich (głównie posłanek) deklaruje, że w głosowaniu nad ustawami liberalizującymi dostęp do aborcji będą „na tak”.

Leszczyna chce pomóc

Politycy są świadomi nastrojów panujących wśród wyborców. Zmiana prawa dotyczącego przerywania ciąży była jedną z głównych obietnic wyborczych zarówno KO i Lewicy, jak i Trzeciej Drogi. Opinia publiczna kilkukrotnie wstrząsana była informacjami o śmierci kobiet, u których na czas nie przeprowadzono zabiegu terminacji ciąży, w wyniku czego zmarły. Zanim jednak Sejm uchwali któryś z projektów (jeśli będzie do tego większość) i położy go na biurku prezydenta, ministra zdrowia Izabela Leszczyna postanowiła przedstawić program „Bezpieczna, świadoma ja”. To szereg działań mających m.in. poprawić bezpieczeństwo kobiet w szpitalach, dostęp do antykoncepcji awaryjnej i wprowadzić nowe standardy opieki nad kobietami w ciąży i okołoporodowej.