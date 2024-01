32. Finał WOŚP. Orkiestra zebrała ponad 160 mln. Jerzy Owsiak: Apetyt rośnie

Za zebrane podczas 32. Finału pieniądze WOŚP planuje kupić m.in. urządzenia do diagnostyki obrazowej, w tym rezonanse magnetyczne i aparaty ultrasonograficzne, przyrządy do diagnostyki czynnościowej (polisomnografy i przenośne spirometry), sprzęt do rehabilitacji pulmonologicznej wykorzystywanej w terapii chorych po przeszczepieniu płuc oraz sprzęt do torakochirgurgii, m.in. systemy elektrokoagulacji i kriosondy.

- Pulmonologia, dla której gramy, "Płuca po pandemii", to jest 15 oddziałów dziecięcych i 49 dla dorosłych, a to się może zmienić i na pewno się zmieni. Rozmawiamy dzisiaj z naszymi ekspertami o tym. Płuca po pandemii wymagają diagnozy, wymagają leczenia, wymagają rehabilitacji i my to chcemy robić z udziałem najnowocześniejszych urządzeń, takich, które będą robiły to najlepiej jak tylko mogą robić dla naszego dobra - mówił na wcześniejszej konferencji prasowej Jerzy Owsiak.