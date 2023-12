Jednak było gorzej – w innym badaniu, KRD z końca 2021 r. („Portfel statystycznego Polaka w pandemii”), aż 43 proc. osób twierdziło, że nic nie odłożyło.

Ponad jedna trzecia osób twierdzi, że w ciągu ostatniego roku ich oszczędności wzrosły, lecz tyle samo przyznało, że przeciwnie.

Powód? Musieli naruszyć oszczędności, by dołożyć do życia. Pieniądze poszły więc głównie na codzienne zakupy, rachunki, spłatę kredytu (na to wskazuje łącznie 43 proc. osób). Co trzecia musiała sfinansować nagłe potrzeby, np. leczenie czy naprawę auta, nieco mniej – remont mieszkania. Tylko co dziewiąta zaoszczędzone sumy przeznaczyła na przyjemności, np. podróże, wizyty w spa czy zakup ubrań lub kosmetyków.

– Bieżące wydatki pochłaniają lwią część dochodów, siła nabywcza konsumentów znacznie zmalała, więc wiele osób zderzyło się z trudną rzeczywistością ekonomiczną. Musiały ograniczyć konsumpcję i zmobilizować się do bardziej świadomego zarządzania finansami – komentuje Adam Łącki, prezes KRD Biura Informacji Gospodarczej.

Coraz trudniej coś odłożyć także przez wszechobecną drożyznę. Według danych GUS inflacja w listopadzie 2023 r. wyhamowała tylko minimalnie – do 6,5 proc. rok do roku z 6,6 proc. w październiku. W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług wzrosły jednak o 0,7 proc., a najbardziej od kwietnia.