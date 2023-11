Pierwsze były dowody osobiste suwerena, przypominające dowody osobiste. Są wykonane z plastiku i opatrzone hologramami. Później rzekomy prezydent zaczął wydawać akty urodzenia, prawa jazdy, a ostatnio też – dowody i tablice rejestracyjne. Przyjmuje też już wnioski dotyczące paszportów. Najczęściej w celu otrzymania dokumentu wystarczy złożyć wniosek, a wyjątkiem jest prawo jazdy. Jeśli ktoś nie ma dokumentu, wydanego przez władze III RP, musi zaliczyć egzamin.

Jan Zbigniew Potocki twierdzi, że zainteresowanie dokumentami jest spore, a samych dowodów suwerena wydał kilkadziesiąt tysięcy. – Mało kto chce mieć cokolwiek wspólnego z III RP, gdzie ludzie są niewolnikami. II RP to wspólnota ludzi wolnych – mówi. Dodaje, że dokumenty są honorowane przez służby, a sam na podstawie dowodu suwerena przekracza granicę.

Dochodowy biznes?

Co innego twierdzą służby. Najgłośniejszy opisywany przez media przypadek miał miejsce w 2021 roku na lotnisku w Katowicach-Pyrzowicach, gdzie przekroczyć granicę na podstawie dowodu suwerena chciały dwie kobiety. Gdy usłyszały, że to niemożliwe, pokazały polskie paszporty. Podobny przypadek miał miejsce w Modlinie. A w Mławie na Mazowszu w styczniu 2022 roku dowodem suwerena wylegitymował się mężczyzna, wbrew przepisom covidowym nienoszący maski.

Prof. Rafał Pankowski, socjolog z Collegium Civitas i Stowarzyszenia Nigdy Więcej, mówi, że takie dokumenty są oczywiście bezwartościowe. – Zaś do rosnącego ich katalogu można by podejść humorystycznie, gdyby nie przypadki spoza Polski, gdzie rozwinęły się związane ze skrajną prawicą ruchy, tworzące struktury parapaństwowe i odmawiające uznawania oficjalnych instytucji. Często są one nastawione bardzo konfrontacyjnie – przypomina. – Choć oczywiście wydawanie własnych dokumentów może być po prostu pomysłem na dochodowy biznes – dodaje.

Chodzi o to, że dokumenty II RP sporo kosztują. Wniosek o dowód suwerena trzeba opłacić kwotą 250 zł, a aktu urodzenia – 220 zł. Rejestracja pojazdu z tablicami rejestracyjnymi to koszt tysiąca złotych, niewiele mniej kosztuje prawo jazdy.

Potocki twierdzi, że dokumenty II RP są legalne. – Wydawane są na podstawie dekretów II RP, które są jedynymi ważnymi, w odróżnieniu od aktów prawnych wydawanych przez władze III RP – mówi. I zapowiada, że wkrótce ruszy druk paszportów.