Dziurawa granica. Migrantom udaje się podróż do celu

Tyle że wiarygodne wyliczenie, ilu migrantów wjechało do Niemiec z Polski – wcześniej przedostając się do nas z Białorusi – według polskich służb jest niemożliwe. – Nie jesteśmy w stanie zweryfikować liczb, które podaje strona niemiecka. Na terytorium Niemiec ściągają migranci z całego świata różnymi drogami – mówi nam Anna Michalska, rzeczniczka KG SG. – Przy granicy z Litwą zatrzymywani są cudzoziemcy, którzy z Białorusi przez Litwę lub przez Łotwę, Litwę i następnie przez Polskę próbują dostać się do Niemiec – wskazuje i dodaje, że granice z Czechami, Słowacją i Litwą są granicami wewnętrznymi UE, nie ma tam kontroli, a funkcjonariusze SG prowadzą je na drogach dojazdowych do granicy. Na bieżąco współpracują ze służbami granicznymi tych państw, zatrzymując nielegalnych migrantów przy granicach.

Czytaj więcej Rynek pracy Azjata zastąpił Ukraińca. Polski rynek pracy zmienia się gwałtownie W fabrykach, w hotelach i na budowach, gdzie do niedawna obok Polaków najczęściej pracowali obywatele Ukrainy, z miesiąca na miesiąc przybywa imigrantów także z bardzo odległych państw.

Dane strony niemieckiej są oparte na relacjach zatrzymanych migrantów. Co jest pewne? – W tym roku do 13 sierpnia nasi funkcjonariusze zatrzymali przy granicy polsko-niemieckiej 479 migrantów, którzy nielegalnie dostali się do Polski i próbowali dalej przedostać się do Niemiec. W analogicznym okresie 2022 r. zatrzymano 206 migrantów – mówi Michalska.

Ostatnio mołdawski kierowca autostradą A4 przewoził 25 migrantów – ze Słowacji, przez nasz kraj do Niemiec. Przemytnicy są zdesperowani – Syryjczyk wiozący 24 rodaków został ujęty dopiero w pościgu transgranicznym, wjechał 10 km w głąb Niemiec.

Wystarczy, że migrant wjedzie do jakiegokolwiek kraju strefy Schengen, dalej przemieszcza się bez przeszkód. Według naszych informacji właśnie najpierw przez inne kraje Schengen wjechali do Polski dwaj Rosjanie zatrzymani przez ABW za rozklejanie plakatów rosyjskiej Grupy Wagnera.

Pociągi z migrantami z Rosji na Białoruś

Kierunek przerzutu z Białorusi jest jednak dominujący, a presja na tę granicę się nasiliła. „Rosyjskie koleje zwiększyły liczbę pociągów tzw. turystycznych, które kursują na trasie Moskwa–Mińsk–Brześć–Grodno, codziennie jest sześć–siedem składów takich pociągów” – mówił niedawno na posiedzeniu sejmowej Komisji Spraw Wewnętrznych komendant główny SG gen. Tomasz Praga, oceniając, że obecnie „największy ślad co do grupy nielegalnych migrantów pochodzi z Moskwy”.