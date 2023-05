Polska humanitarna. Komu chcą pomagać obywatele?

Na drugim biegunie są „prawa kobiet” (24 proc.), z czego prawie jedna trzecia mężczyzn wyklucza jego wsparcie. Jeszcze mniejszym poparciem ogółu cieszy się „walka ze zmianami klimatu” (tylko 18 proc.) oraz pomoc migrantom (12 proc.) i uchodźcom (20 proc.). W podobnym pytaniu o gotowość wsparcia swoimi pieniędzmi wyszczególnionych grup (tu respondent mógł wskazać ich nie więcej niż trzy) ponad połowa badanych wskazuje dzieci (52 proc.) oraz osoby dotknięte konfliktem zbrojnym (35 proc.) i katastrofami naturalnymi (38 proc.). Tylko 6 proc. Polaków pomogłoby migrantom i migrantkom – to najniższy odsetek wśród grup. Możliwość pomocy finansowej na rzecz uchodźców wskazało zaledwie 15 proc. W Polsce mieszka ponad milion uchodźców wojennych z Ukrainy.

Spada zapał dla Ukraińców

Potwierdzają to także ostatnie wyniki badania CBOS – w kwietniu tego roku nastąpił wyraźny, aż 10-pkt spadek odsetka Polaków popierających przyjmowanie uchodźców z Ukrainy. Niemal co piąty Polak jest obecnie temu przeciwny – to najwyższy wynik od wybuchu wojny. Zdaniem badaczy może być to efekt inflacji oraz afery wokół zboża z Ukrainy.

Jedyną sprawą, której wsparcie własnymi pieniędzmi więcej osób wyklucza, niż dopuszcza (46 proc. wskazań negatywnych w porównaniu z 32 proc. pozytywnych), są „prawa mniejszości seksualnych”. Tutaj również najbardziej niechętni są mężczyźni (53 proc. negatywnych odpowiedzi).

Co ciekawe, pomagać chcemy przede wszystkim u siebie, głównie dzieciom (52 proc.) – co potwierdzają m.in. rokroczne rankingi pieniędzy dla organizacji zbierających 1 proc z podatków. Liderem od lat jest Fundacja Dzieciom „Zdążyć z pomocą” (w ubiegłym roku zebrała ponad 210 mln zł).

Jedna trzecia Polek i Polaków uważa, że pomoc humanitarna powinna trafiać głównie do Polski, „bo mamy swoje własne problemy”. Tylko 16 proc. wskazało pomoc sąsiadom, np. Ukrainie.

Jak pomagamy? Najczęściej w zbiórkach do puszek (to niewątpliwie zasługa WOŚP Jerzego Owsiaka) – zrobił tak w ubiegłym roku co drugi ankietowany. Lubimy i doceniamy również zrzutki internetowe na konkretny cel – wskazało go 19 proc. Chętnie (42 proc.) przekazujemy żywność i ubrania dla potrzebujących. Gorzej z aktywną pomocą – tylko 11 proc. przyznało, że jest wolontariuszem, a 9 proc. regularnie płaci składki na cele charytatywne.