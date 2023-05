Lew Gudkow, szef niezależnego Centrum Lewady: Totalitaryzm otumanił Rosjan

Trudno mi odróżnić to, czego osobiście pragnę, od tego, co w rzeczywistości jest. Wszystko zależy od tego, jak się potoczą działania wojenne. Jeżeli dojdzie do klęski wojskowej Rosji, to będzie zupełnie inny scenariusz wydarzeń. Wydaje mi się jednak, że to jest niezbyt prawdopodobne. Kreml stawia na wojnę wykańczającą, na totalne zniszczenie infrastruktury ukraińskiej. Liczą na to, że pomoc Zachodu Ukrainie prędzej czy później się wyczerpie. Putin liczy, że ma większe zasoby ludzkie, i wierzy, że uda mu się docisnąć Ukrainę. Na początku Rosjanie liczyli, że wojna skończy się szybko, a teraz panuje opinia, że potrwa to długo, jeszcze rok albo nawet więcej.

Czy to wydłużenie wojny nie uderza w poparcie i wizerunek Putina?

Poparcie dla Putina utrzymuje się na wysokim poziomie. Co więcej, poparcie rośnie pod wpływem agresywnej propagandy, która ciągle alarmuje o zagrożeniu ze strony Zachodu. Propaganda przekonuje, że nie ma wojny z Ukrainą, a jest wojna z Zachodem. Wcześniej różne organy władzy w Rosji kojarzyły się z korupcją, a w warunkach wojny wielu zaczęło uważać, że rządzący są kompetentni, a nawet religijni. Byłem bardzo zdziwiony, gdy zobaczyłem takie nastroje.

Może popierający Putina Rosjanie boją się skutków przegranej wojny?

O tym się nie mówi, ale w podświadomości bez wątpienia obawiają się przegranej. Czy się boją? Wielu rzeczywiście myśli tak samo jak Putin, bo znajdują się pod totalnym wpływem propagandowych kanałów telewizyjnych. Jedynie 15–20 proc. Rosjan sięga po niezależne źródła informacji.