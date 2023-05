Wiele Ukrainek już wie, że nie wróci

Z blisko miliona uchodźców wojennych z Ukrainy, którzy są dziś w Polsce, połowa to kobiety w wieku produkcyjnym (razem z dziećmi stanowią 90 proc. grupy uchodźców). Tylko ok. 58 tys. z nich ma ponad 60 lat, a blisko 385 tys. to kobiety w wieku produkcyjnym – największą grupę wśród nich stanowią 35–49-latki. Mężczyzn jest ponad 120 tys. – najwięcej w wieku 19–24 lata (blisko 26 tys.) – to głównie studenci, którzy nie zostali objęci obowiązkową mobilizacją i zakazem wyjazdu poza granice Ukrainy.

Według światowych badań strukturalna pomoc dla uchodźców powinna trwać maksymalnie rok – dłuższy czas jej udzielania demobilizuje beneficjentów i może stanowić trwałą przeszkodę w usamodzielnieniu się. Jest także dużym obciążeniem dla państwa przyjmującego – ubiegłoroczna publiczna pomoc Polski dla Ukrainy wyniosła 30 mld zł (plus ok. 10 mld zł dodatkowo jako środki z prywatnych kieszeni Polek i Polaków), a więc ok. 1 proc. PKB.

– Bilans wydatków i zysków z powodu uchodźców w Polsce w tym roku może być dodatni o ok. 0,5 mld zł – mówi nam Bartosz Marczuk, wiceprezes Polskiego Funduszu Rozwoju.

– Możemy szacować, że w tym roku z podatków i składek z pensji uchodźców wpłynie do budżetu ok. 5,5 mld zł. Tymczasem wydatki na świadczenia społeczne jak 500+, zasiłki rodzinne i Rodzinny Kapitał Opiekuńczy wyniosą ok. 2 mld zł plus ok. 2,9 mld zł na edukację ukraińskich uczniów – wylicza Marczuk. Jego zdaniem Ukraińcy są najlepszymi imigrantami. – Pracowici, aktywni, bliscy językowo i kulturowo, do tego młodzi, z rodzinami – wylicza.

Zmęczenie emigracją

Jednak organizacje pomocowe studzą ten entuzjazm. – Wiele osób jest wyczerpanych długotrwałą niepewnością, martwią się o swój status w Polsce po sierpniu – podkreśla Agnieszka Kosowicz z PFM. W sierpniu Polska znosi tzw. przepisy covidowe, przedłużające ważność wiz i zezwoleń wszystkich cudzoziemców przebywających w Polsce, w tym Ukraińców. – Obserwujemy znaczącą liczbę samotnych osób starszych, na których potrzeby Polska póki co nie ma odpowiedzi. Wiele takich osób utknęło w punktach tymczasowego zakwaterowania. A te osoby nie wejdą na rynek pracy, nie będą samodzielne ekonomicznie. Same nie wiedzą, jak sobie poradzić – wylicza Kosowicz.

W Niemczech uchodźcy wojenni otrzymują specjalny zasiłek, w Polsce – 300 zł na początek, a potem 500+ na dziecko.