Działania takie, jak prowadzona już od kilku lat kampania “#GrajmyRazem” przybliżają naszemu społeczeństwu i społeczeństwu całego świata partnerstwo i wspólne działanie na rzecz rozwoju nie tylko osób z niepełnosprawnością intelektualną, ale też ich rodzin, małżonków, partnerów, dzieci.

Reklama

Olimpiady Specjalne Polska przede wszystkim zajmują się sportem - organizacją regularnych treningów, obozów i zawodów. To 508 klubów, w których na co dzień trenuje 17,5 tysiąca zawodników. - Chcemy, żeby osoby z niepełnosprawnością intelektualną i ich bliscy, dzięki sportowi, uwierzyli w siebie, że ich miejsce jest wśród nas, mogą być partnerami, uczyć się różnych ról społecznych. Dla nas najważniejsze jest to, że my pozwalamy im wyjść z domu, rozwijać się fizycznie, Chcemy pokazywać społeczną odpowiedzialność właśnie po to, aby przybliżać osoby z niepełnosprawnością intelektualną, ich umiejętności i talenty – mówi Joanna Styczeń-Lasocka, Dyrektor Generalna Olimpiad Specjalnych Polska.

W tym roku przed Olimpiadami Specjalnymi największe sportowe wydarzenie w Polsce – Ogólnopolskie Letnie Igrzyska Olimpiad Specjalnych 2022, które od 5 maja do 7 lipca odbywać się będą stadionach, bieżniach i pływalniach w 6 miastach w Polsce: Rybniku, Bydgoszczy, Poznaniu, Warszawie, Kielcach i Suchedniowie. Podczas Igrzysk ponad 1000 sportowców z niepełnosprawnością intelektualną z całego kraju rywalizować będzie o medale w 12 dyscyplinach sportowych: - Ogólnopolskie Igrzyska to najwyższy krajowy poziom w Olimpiadach Specjalnych. Podczas tych zawodów reprezentanci 18 regionów z całego kraju zaprezentują umiejętności, które szlifowali na treningach, ale także ducha walki i wolę przezwyciężania słabości, która może być inspiracją dla każdego z nas -dodaje Joanna Styczeń-Lasocka.

Sportowcy walczyć będą nie tylko o medale Ogólnopolskich Igrzysk – to właśnie z medalistów tych Igrzysk składać będzie się Polska Reprezentacja Olimpiad Specjalnych na Światowe Letnie Igrzyska Olimpiad Specjalnych 2023, które już za niewiele ponad rok odbędą się w Berlinie.

- Należymy do ruchu olimpijskiego, dlatego regularnie co 4 lata odbywa się największe na świecie święto sportu i wrażliwości społecznej, czyli Światowe Igrzyska. W 2019 roku na Światowych Letnich Igrzyskach Olimpiad Specjalnych w Abu Dhabi wśród 7 tysięcy zawodników była nasza 100-osobowa reprezentacja. Zdobyliśmy wtedy 70 medali. Teraz mimo pandemii przygotowujemy się na letnie igrzyska, które odbędą się w czerwcu 2023 roku w Berlinie. Mamy nadzieje że nasi sportowcy znowu pokażą swoją determinację i chęć wygrywania z własnymi ograniczeniami na arenach igrzysk – podkreśla Dyrektor Generalna Olimpiad Specjalnych Polska.

Reklama

Prezeską Olimpiad Specjalnych Polska jest Anna Lewandowska, która wspólnie z reprezentacją Ambasadorów Olimpiad Specjalnych wspiera idee Stowarzyszenia w przestrzeni publicznej. Olimpiady Specjalne cały czas są też otwarte na nowych przyjaciół, partnerów – ludzi i organizacje, które wspólnie chciałyby w duchu odpowiedzialności biznesowej i wrażliwości społecznej wspierać polskich sportowców z niepełnosprawnością intelektualną.

- Co roku zapraszamy do naszej akcji sportowców, ludzi kultury i mediów, w zeszłym roku dołączył do nas młody sportowiec Kacper Nadolski, wcześniej koszykarz Łukasz Koszarek. Na co dzień współpracujmy również z Robertem Lewandowskim, Kubą Wesołowskim, Tomaszem Wolnym, Pauliną Krupińską, Joanną Jędrzejczyk. Mamy naprawdę fajnych ludzi, którzy nie tylko pojawiają się w kampaniach promocyjnych ale też na co dzień wspierają Olimpiady Specjalne Polska poprzez udział w naszych zawodach i różnych eventach, które organizujemy. Chcemy docierać do różnych grup społecznych, z przesłaniem że różnorodność jest naprawdę dużym atutem, że nie ma się czego bać. Chcemy dodawać rodzinom osób z niepełnosprawnością intelektualną dumy i otuchy. Udaje nam się to robić dzięki naszym partnerom - Ministerstwu Sportu i Turystyki oraz Państwowemu Funduszowi Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Jak najbardziej zapraszamy też do współpracy z Olimpiadami Specjalnymi Polska firmy i instytucje! Jesteśmy w stanie przygotować dla każdego z partnerów i dla każdej z firm indywidualny pakiet. Współpracujemy m. in. z Tauron Polska Energia i z Huawei Polska, którzy pomagają nam rozwijać inicjatywy sportowe i realizować kampanię “#GrajmyRazem” - chcemy docierać do jak najszerszej publiczności i kibiców. Dla każdej z firm możemy przygotować pakiet, który będzie odpowiadał jej potrzebom i możliwościom – zaznacza Joanna Styczeń-Lasocka

Materiał Promocyjny