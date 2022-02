Takie wnioski przyniosła zorganizowana przez British Council i Ambasadę Brytyjską w Polsce debata wokół wyników ostatniego badania Next Generation. Jej uczestnicy szukali odpowiedzi na pytanie, na ile jego wyniki są aktualne rok po publikacji badania. W dyskusji wzięli udział eksperci, ekspertki, młodzi aktywiści i aktywistki oraz osoby, które pracowały nad badaniem (przedstawiciele organizacji Sound Connections, Centrala oraz Fundacji Stocznia). Gościem honorowym spotkania była Anna Clunes, ambasador Wielkiej Brytanii.

Zdaniem uczestników i uczestniczek dyskusji, większość wskazanych w raporcie Next Generation problemów pozostaje aktualna. Co więcej, minione półtora roku nie tylko je spotęgowało, ale także postawiło nowe wyzwania, z którymi muszą zmierzyć się młodzi mieszkańcy Polski.

Trzy obszary dyskusji

Debata podzielona została na trzy obszary tematyczne: wyzwania związane z wchodzeniem młodych osób w dorosłość, potrzeby edukacyjne młodych mieszkańców Polski oraz ich zaangażowanie obywatelskie.

Według uczestników i uczestniczek spotkania, obecnie jedno z największych wyzwań to stan zdrowia psychicznego młodych mieszkańców Polski. Znaczenie kryzysu zdrowia psychicznego wśród młodych ludzi rośnie już od kilku lat (w badaniu Next Generation z 2020 roku znalazło się ono na siódmym miejscu najpoważniejszych problemów młodzieży; wskazało na nie 44 proc. badanych). Jednak w czasie pandemii rozmiar tego kryzysu gwałtownie się powiększył.

Uczestnicy i uczestniczki dyskusji podkreślali, że poważnym problemem – znacznie bardziej odczuwalnym niż przed wybuchem pandemii – jest brak wsparcia psychologicznego dostępnego szybko, bezpłatnie i lokalnie.

Trudniej iść na swoje

Kolejnym rosnącym wyzwaniem, wskazywanym przez młode osoby, jest usamodzielnianie się. Wpłynęły na to kryzys gospodarczy i problemy wielu branż wynikające z lockdownów oraz spadek stabilności zatrudnienia. Wyprowadzka z rodzinnego domu jest więc dziś jeszcze trudniejsza niż wcześniej.

Autopromocja Podwajamy subskrypcje Kup kwartalną e‑prenumeratę, a my przedłużymy okres Twojej subskrypcji KUP TERAZ

W 2019 r., czyli przed pandemią, z rodzicami mieszkało 60 proc. młodych Polaków w wieku 18–34 lata. Jednak od tego czasu wielu młodych, dotąd gospodarujących samodzielnie, straciło źródło utrzymania i zostało zmuszonych do powrotu do domu rodzinnego, co przerywało proces ich wchodzenia w dorosłość. W efekcie młodzi ludzie tracą nowo nabytą niezależność co wielu z nich odczuwa jako proces „cofania się w rozwoju”. Warto bowiem przypomnieć, że – jak pokazują wyniki badania Next Generation – właśnie niezależność jest dla nich jedną z kluczowych wartości.

Niedostosowana edukacja

Kolejnym problemem, wskazywanym przez młode osoby, jest edukacja, który nie pomaga w przegotowaniu się do wyzwań związanych z wchodzeniem w dorosłość. Wyniki badania unaoczniają, że zdecydowanej większości młodych Polaków szkoła nie dała wielu użytecznych umiejętności niezbędnych w dorosłym życiu.

Głównym problemem systemu edukacji jest nadmierna koncentracja na nauczaniu teorii kosztem przekazywania uczniom konkretnych, praktycznych umiejętności potrzebnych zarówno w pracy, jak i życiu codziennym. Podczas dyskusji rozmówcy i rozmówczynie zauważali, że doświadczenie edukacji zdalnej w dobie pandemii ujawniło deficyty młodych Polaków związane z praktycznym korzystaniem z narzędzi cyfrowych. Mimo przekonania o ogólnej wysokiej biegłości cyfrowej w praktyce okazało się, że uczniowie i studenci mają trudności z korzystaniem z programów do pracy zdalnej czy ze sprawnym przygotowywaniem i przesyłaniem prac w formie dokumentów online.

Jednak, według uczestników debaty, doświadczenie nauki zdalnej ma także pozytywne strony. Największą z nich jest upowszechnienie i wyrównanie możliwości dostępu do edukacji wyższej. Bowiem uczelnie prowadzące zajęcia online dają możliwość zdobycia wyższego wykształcenia również mieszkańcom mniejszych miejscowości, którzy dotąd nie mogli sobie na to pozwolić, ponieważ nie byli w stanie wyjechać na stałe do innego miasta.

Potrzebne kompleksowe rozwiązania

Uczestnicy debaty zgodnie wskazywali, że wyzwania, z którymi będą musieli mierzyć się młodzi ludzie, są złożone i wymagają kompleksowych rozwiązań. Z kolei ich wypracowanie wymaga od decydentów włączania młodych mieszkańców Polski w proces podejmowania decyzji.

Jak sami twierdzą, mają oni zapał i chęć do działania, ale nie czują, że ich głos jest brany pod uwagę przez rządzących. Długofalowo może to skutkować zniechęceniem i biernością społeczno-polityczną młodego pokolenia.

To z kolei może wzmacniać skłonność młodych do emigracji. Jeszcze w 2020 roku 70 proc. z nich rozważało co najmniej tymczasowy wyjazd z Polski w poszukiwaniu pracy lub ze względu na chęć spróbowania innego życia niż w Polsce. Według młodych aktywistów i aktywistek w ciągu ostatnich dwóch lat trend ten mógł się jeszcze pogłębić.

A rosnąć mają przede wszystkim polityczne motywacje do wyjazdu – młodzi mają poczucie, że w Polsce coraz bardziej ograniczana jest wolność słowa oraz wolność decydowania o sobie i swojej tożsamości. Takie przekonania można zaobserwować nie tylko wśród otwartej młodzieży z wielkich miast, ale także wśród ich bardziej konserwatywnych rówieśników ze wsi i mniejszych miejscowości.

W szczególnej sytuacji jest zwłaszcza młodzież z LGBTQ+, która czuje się w Polsce coraz bardziej zagrożona. W ich wypadku plany migracyjne wiążą się z chęcią znalezienia bezpiecznego środowiska do życia i budowania rodziny.

Wyzwaniem będzie więc dotarcie do osób zniechęconych – zachęcenie ich do pozostania w Polsce oraz włączenie w proces polityczny i wspólne działanie. Zdaniem uczestników debaty, w osiągnięciu tego celu ważną rolę do odegrania mają młodzi aktywiści i aktywistki. Stoi przed nimi wyzwanie uwolnienia się ze swojej „bańki społecznej” oraz przyciągnięcia i przekonanie rówieśników.

Młodzi aktywiści oraz aktywistki zdają sobie sprawę, że aby coś zmienić, muszą współpracować, a zatem działać ponad podziałami społecznymi, regionalnymi i pokoleniowymi. Wierzą oni, że pomogą im w tym nowe technologie, które ułatwiają pracę zespołową i sprzyjają tworzeniu sieciowych, niehierarchicznych struktur, a także pozwalają na zawiązanie „nieoczywistych” koalicji. Swoboda w korzystaniu z nowych technologii pozwala młodym aktywistom i aktywistkom współpracować, jak mówili, „anywhere, anytime, anyhow” – co według nich daje im przewagę.

Młodzi aktywiści i aktywistki deklarują również chęć ze starszymi pokoleniami. Są gotowi uczyć się od nich i korzystać z ich doświadczenia. Jednak mocno podkreślają, że taka międzypokoleniowa współpraca musi być oparta na partnerstwie i równości.

Wartość badania Next Generation

British Council od lat przygląda się postawom, nastrojom, poglądom i wizji świata młodych dorosłych w wieku 18–30 lat. Seria badawcza Next Generation objęła do tej pory 16 krajów, m.in. Niemcy, Etiopię, Irlandię Północną, Turcję, Wielką Brytanię czy Tanzanię. W 2020 r. do krajów uczestniczących w projekcie dołączyła Polska.

Prace nad projektem wystartowały w marcu 2020 r., u progu pandemii. Uczestnicy badania (2 tys. respondentów z całej Polski w badaniu sondażowym oraz 92 uczestników 12 grup focusowych) zwracali uwagę tematy, które były dla nich istotne w 2020 r., takie jak polaryzacja i dyskusja polityczna, rola i zależności między mediami, sieciami społecznościowymi i społeczeństwem obywatelskim; szeroko zakrojone debaty na temat zmian demograficznych i warunków ekonomicznych i społecznych młodych dorosłych żyjących dzisiaj w Polsce.

Opublikowane w ubiegłym roku wyniki badania pokazały, że młodzi Polacy są nastawieni optymistycznie do swojej życia prywatnego i przyszłości. Dążą do niezależności i bezpieczeństwa finansowego, satysfakcjonującej pracy, silnych relacji i dobrych więzi społecznych. Towarzyszy im jednak niezadowolenie i niepokój w obliczu zawiłości współczesnego życia, w tym pandemii.

Młodzi świetnie radzą sobie z funkcjonowaniem w cyfrowym świecie. Czują więź zarówno ze swoim krajem, jak i ze światem. Uważają, że są bardziej tolerancyjni i postępowi od poprzednich pokoleń, ale wskazują na swój nikły wpływ na sprawy wewnętrzne i globalne. Jednak mają tu nadzieję na zmiany. Ich zdania w kwestii korzyści z integracji europejskiej, emigracji i globalizacji są podzielone. Opowiadają się za demokracją, jednak wielu nie jest zainteresowanych formalną polityką.

Badanie Next Generation oraz rekomendacje z niego dostępne są na stronie https://www.britishcouncil.pl/next-generation-poland

Materiał Promocyjny