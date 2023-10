Artur Grajewski, sędzia cywilny SO w Warszawie, mówi:

– Często darczyńca chce wycofać się z darowizny, by np. przekazać darowaną nieruchomość komuś innemu, i prowokuje obdarowanego do zachowań, których ten by się nie dopuścił, np. kłótni, wyzwisk, popychania itp. Wtedy nie może być mowy o odwołaniu darowizny. Gdy postawa obdarowanego pogarsza się bez związku z zachowaniem darczyńcy, darowizna może być odwołana, o ile natężenie złej woli i rodzaj karygodnych zachowań obdarowanego to uzasadnia, np. poniżanie, znęcanie się, brak wymaganej wiekiem i stanem zdrowia opieki. Jak słusznie wskazał SN, nie może być mowy o rażącej niewdzięczności w zwykłych kłótniach czy sporach dnia codziennego. Nawet nie każde naruszenie nietykalności cielesnej może być za taką uznane, ale tylko nakierowane na wyrządzenie rzeczywistej krzywdy darczyńcy.

Sygnatura akt: I CSK 4647/22