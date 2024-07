Rzeczywiście, politycy ówczesnej opozycji często domagali się powrotu do zasady rotacyjności. – Nie zgadzamy się z brakiem cywilnego nadzoru nad polskimi służbami, który był realizowany przez Sejm. Każda próba zmiany tego stanu to droga do demokratyzowania naszego państwa – argumentował w 2020 roku poseł Lewicy Krzysztof Gawkowski, składając projekt zmiany regulaminu Sejmu, mówiący o powrocie do rotacyjności.

Klub PiS, największy w Sejmie, ale ma tylko jednego posła w komisji ds. Służb Specjalnych

Wprowadzenie możliwości przewodniczenia jednej z najważniejszych komisji w Sejmie jest dziś jednak chłodno oceniane przez największy klub opozycyjny. Poseł PiS Kazimierz Smoliński mówi nam, że jego klub wstrzymał się w tej sprawie od głosu w trakcie prac w Komisji Regulaminowej. – Powodem są zastrzeżenia legislacyjne, bo nie wiemy, w jaki sposób interpretowane będzie słowo „kolejno”. Poza tym klub PiS, choć jest największy w Sejmie, w siedmioosobowym składzie komisji ma tylko jednego posła, więc przewodniczenie przez nas jej pracom będzie miało miejsce niezwykle rzadko. O ile w ogóle kiedykolwiek nastąpi – dodaje.

Jego zdaniem rzeczywistym motywem zmian w regulaminie Sejmu nie jest dopuszczenie opozycji, lecz rozdysponowanie atrakcyjnej funkcji między partiami koalicyjnymi.

Nie zgadza się z tym Jarosław Urbaniak. – Zmiana w regulaminie jest korzystna dla PiS, ale bardzo trudna do poparcia przez tę partię, bo przecież sama zlikwidowała rotacyjność. Tylko tym można tłumaczyć jej dystans wobec tych zmian – mówi. I dodaje, że już wkrótce po wejściu zmian w życie ktoś z opozycji będzie co najmniej wiceprzewodniczącym sejmowej speckomisji.