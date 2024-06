Imigrantów przywiezionych przez niemiecką policję i tak odesłano by do Polski. Teraz nie wiadomo gdzie są

Procedury azylowe są jasne – ochronę udziela pierwszy bezpieczny kraj, problem w tym, że migranci się do nich nie stosują.

– Cudzoziemiec składający wniosek o przyznanie ochrony międzynarodowej w danym kraju członkowskim UE powinien pozostać na jego terenie do czasu rozstrzygnięcia sprawy. Jeśli opuści kraj, w którym złożył wniosek, państwa członkowie UE mogą wnioskować o przekazanie cudzoziemca do kraju, gdzie rozpatrywana jest jego sprawa – wyjaśnia Jakub Dudziak, rzecznik urzędu do spraw cudzoziemców. Cudzoziemcy nagminnie łamią te zasady, traktując Polskę jako kraj tranzytowy, by wyjechać do Niemiec, Francji czy Wielkiej Brytanii – licząc że w innym kraju europejskim złożą podobny wniosek. – To jest teoretycznie możliwe, a sprawy cudzoziemców są rozpatrywane indywidualnie. Wtedy wniosek w Polsce jest umarzany – dodaje podpułkownik Potocki. Dlaczego składają wnioski o azyl w Polsce, choć nie są nim zainteresowani? Bo wszczęcie procedury pozwala im pozostać w Europie, nie ma też sankcji za opuszczenie kraju, w którym złożono wniosek o status uchodźcy. Dlatego tysiące cudzoziemców szturmują nielegalnie od ponad dwóch lat polsko-białoruską granicę, by przedostać się do UE – i nie odznaczyć się w polskiej bazie.

Odcisk palca na granicy

Ominięcie tych procedur przez nielegalnych imigrantów (składanie wniosków w różnych krajach) od marca ubiegłego roku nie jest już praktycznie możliwe – europejskie służby graniczne mają bowiem zintegrowany system Schengen – Eurodac – do którego od razu trafiają dane zatrzymanego nielegalnego cudzoziemca, w tym odcisk linii papilarnych (powyżej 14. roku życia), ale też wystawiona wiza lub dokument pobytowy wydany przez inne państwo członkowskie.

Wszystkie kraje unijne, w tym Polska, np. wobec Słowacji czy Litwy wykorzystują tzw. readmisję uproszczoną – migranci, którzy nielegalnie przedostali się do Europy, są w ciągu czterdziestu ośmiu godzin zawróceni do kraju, z którego przybyli. Tutaj również musi być dochowana procedura poinformowania drugiej strony o przekazaniu cudzoziemców i potwierdzenie ich przyjęcia. – Przekazanie cudzoziemca odbywa się w wyznaczonych punktach granicznych, a nie poza nimi – podkreśla podpułkownik Potocki.

Tymczasowe kontrole na granicach niemieckich z Polską, Czechami i ze Szwajcarią zostaną przedłużone co najmniej do końca tego roku. Powodem jest walka z przemytem ludźmi i nielegalną imigracją, która się nasila. Europa od lat próbuje naprawić system migracyjny. Zdaniem pograniczników brakuje prostych, czytelnych zasad. Procedury w krajach UE są nadużywane przez migrantów, system jest niewydolny, archaiczny. – Jeśli cudzoziemiec nie otrzymał ochrony międzynarodowej, to może się wielokrotnie od tej decyzji odwoływać, także do sądu administracyjnego, składać kolejne wnioski mimo otrzymania decyzji negatywnej. Może to trwać latami – podkreśla podpułkownik Potocki.