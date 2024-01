Major SOP uciekł na emeryturę po kolizji

„Istotnie, okazało się w toku sprawy, że mjr SOP Radosław Sz. miał cofnięte uprawnienia do kierowania pojazdami, o czym nie poinformował przełożonych. Wobec tego, zgodnie z art. 225 ust. 3 ustawy z 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa (Dz.U. z 2021 r. poz. 575, z późn. zm.) w SOP rozpoczęto postępowanie wyjaśniające, które ze względu na odejście funkcjonariusza ze służby na emeryturę stało się tym samym bezprzedmiotowe” – odpisuje „Rz” zespół prasowy SOP. Policja musiała poinformować szefa SOP o zdarzeniu. Kierowanie autem bez uprawnień jest kosztownym przestępstwem, za które grozi do dwóch lat więzienia. Od 1 stycznia 2022 roku za jazdę bez prawa jazdy policjant może skierować sprawę do sądu, a grzywna może wynosić od 1500 zł do 30 000 zł.

Minister Kamiński podpisał

Jak to możliwe, że Sz. pozwolono złożyć wniosek o odejście na emeryturę bez dokończenia postępowania wyjaśniającego? – Zwolnienie ze służby funkcjonariusza w stopniu tak wysokim jak major podpisuje minister spraw wewnętrznych. Czy wiedział, komu robi przysługę? Nie sądzę –mówi nam wysoko postawiony funkcjonariusz formacji. Radosław Sz. odszedł ze służby w trybie wyjątkowo ekspresowym – wniosek złożył kilka dni przed świętami, zgodę wyraził komendant Jaworski, ale z datą 5 stycznia, a więc z najlepszym możliwym przelicznikiem emerytury.

Na majorze Sz. ciąży i inna historia – z lokalizatorem GPS niewiadomego pochodzenia odkrytym latem ub.r. w aucie z kolumny prezydenta RP. Jak ujawniła „Rzeczpospolita”, urządzenie wykryła na lotnisku w Katowicach Straż Graniczna, a nie SOP, co wystawiło na szwank profesjonalizm rządowych pirotechników.

Odejście naczelnika wydziału pirotechnicznego nie kończy sprawy także z innego powodu – kosztów naprawy rządowego auta SOP. Chociaż kierowca nie był sprawcą kolizji, obciąża go fakt, że nie powinien wsiadać za kółko. Może się okazać, że OC nie pokryje szkody. – Ubezpieczyciel indywidualnie ocenia taką sprawę, na ile kierowca bez uprawnień przyczynił się do spowodowania kolizji czy wypadku – mówi nam Agnieszka Durska, rzeczniczka Polskiej Izby Ubezpieczeń.

Będzie audyt w SOP

Marcin Kierwiński, szef MSWiA, w rozmowie z „Rzeczpospolitą” zapowiada audyt w Służbie Ochrony Państwa. –Kontrole zamierzamy przeprowadzić we wszystkich formacjach oraz MSWiA, ale potrzebujemy czasu. Zapewniam, że sprawa majora będzie wyjaśniana na poziomie ministerstwa – poddam ją weryfikacji ze wszystkimi tego konsekwencjami – zapewnia nas minister Kierwiński.