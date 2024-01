Nieoficjalnie: Maciej Wąsik już nie na Grochowie. Został przewieziony do innego zakładu karnego

Kamiński i Wąsik przedwczoraj trafili do aresztu na warszawskim Grochowie, gdzie mogli spędzić do 14 dni. Jednak już w środę — zgodnie z informacjami niezalezna.pl — zdecydowano o transporcie Macieja Wąsika do więzienia w Przytułach Starych koło Ostrołęki.



Według strony internetowej Służby Więziennej, pojemność Zakładu Karnego w Przytułach Startych wynosi 1265 miejsc zakwaterowania osadzonych. Więzienie w powiecie ostrołęckim „to jeden z najnowocześniejszych zakładów karnych w Polsce”.

Niezalezna.pl zaznacza, że Mariusz Kamiński nadal znajduje się w areszcie na Grochowie. Służba Więzienna nie potwierdziła na razie doniesień o przetransportowaniu Wąsika, podobnie jak MSWiA, taką samą informację uzyskał jednak serwis eostroleka.pl.



Zatrzymanie Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika

Kamiński i Wąsik zostali 20 grudnia 2023 r. skazani na dwa lata pozbawienia wolności w związku z tzw. aferą gruntową. Były szef CBA i jego były zastępca podważają ten wyrok, bowiem prezydent Andrzej Duda ułaskawił ich w 2015 r. po zapadnięciu nieprawomocnego wyroku. Zdaniem Kamińskiego, Wąsika oraz prezydenta, ułaskawienie jest skuteczne. Uprawnienie prezydenta do takiego ułaskawienia zakwestionował w czerwcu 2023 r. Sąd Najwyższy, co było podstawą do wydania przez sąd okręgowy prawomocnego wyroku skazującego obu polityków.