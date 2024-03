W sierpniu 2023 r. wprowadzono regułę, która ograniczyła możliwość wydawania jednorazowo leku lub w ramach częściowej realizacji ze 180 do 120 dni. Natomiast w listopadzie 2023 r. wprowadzono regułę 3/4 jako mechanizm wyznaczania kolejnego terminu wydania leku w procesie realizacji recepty, ale tylko dla recept, na których zaordynowano więcej leku niż na 120 dni kuracji. Oznacza to, że jeżeli lekarz przepisał tzw. receptę roczną, to farmaceuta może wydać pacjentowi leki na maksymalnie 120-dniowy okres terapii. Kolejna realizacja może natomiast nastąpić po 3/4 tego okresu, czyli po 90 dniach. Roczna recepta może być zatem realizowana w co najmniej trzech modułach.

Z racji, że w obrocie produktów leczniczych są bardzo różne opakowania ilościowe, a farmaceuta musi się odnieść do kuracji na 120 dni, to przy wielu opakowaniach (jak np. 56, 84 czy 112) nie ma możliwości wydania leku na 120 dni kuracji. Wskutek tych przepisów farmaceuci wydawali pacjentom mniej leków niż teoretycznie mogli dostać. Ponadto farmaceuci skupiali się od tego czasu na równaniach matematycznych i na tym, aby dobrze wydać lek, a na dalszy plan musiało zejść udzielanie pacjentowi informacji o leku i porada farmaceutyczna.

Od 1 marca 2024 r. to się zmienia, ponieważ wszedł w życie przepis art. 96a ust. 7ab ustawy Prawo farmaceutyczne. Od tego dnia to system informatyczny (tzw. system P1) ma obliczać ilość leku, środka spożywczego lub wyrobu medycznego, jaki należy wydać pacjentowi w aptece, w zakresie wskazanych powyżej zasad. Nadal dotyczy to leków przepisanych na tzw. e-recepcie rocznej.

Automatyzacją systemu obliczenia ilości leku przeznaczonego do wydania pacjentowi nie będą objęte recepty wydane przed 1 marca, które nie zostały wystawione według nowego schematu zapisania informacji o dawkowaniu.