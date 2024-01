MŚ w lotach. Timi Zajc prowadzi, dwaj Polacy w pierwszej dziesiątce

Najpiękniej i najdalej skakali w pierwszej serii Timi Zajc, za nim Stefan Kraft, drugi Słoweniec Lovro Kos, Norweg Johann Andre Forfang i Niemiec Andreas Wellinger. Druga seria nie zmieniła tej piątki na szczycie klasyfikacji, tylko nieco mniej udana próba Kosa zepchnęła słoweńskiego skoczka z trzeciego na piąte miejsce.

Mistrzostwa w Lotach w Kulm: Piotr Żyła najlepszy z Polaków

Pierwsza seria dała Polakom oczywisty zastrzyk optymizmu i choć Paweł Wąsek jako jedyny z finałowej trzydziestki ewidentnie popsuł skok (147,5 m), to nie był ostatni, bo niezawodny kontroler Kathol dodał do listy zdyskwalifikowanych jeszcze Japończyka Rena Nikaido. Dawid Kubacki awansował o cztery miejsca, do drugiej dziesiątki (jest 18.). Potem był znów niezły skok Aleksandra Zniszczoła (215,5 m), którym Polka obronił miejsce w pierwszej dziesiątce oraz ewidentnie najlepszy w piątek lot Piotra Żyły (220,5 m) dający najlepszemu z polskiej kadry miejsce tuż (0,8 pkt) za Kosem, 8 punktów za Wellingerem i 8,5 pkt straty do Forfanga.

Na mamuciej skoczni Kulm, fakt, że nie największej z pięciu obecnie odwiedzanych przez wielkie imprezy, to nie są różnice nie do zasypania, choć trener Thomas Thurnbichler zapowiadał, że akurat w MŚ w lotach wielkich oczekiwań nie ma.

Ciąg dalszy mistrzostw w Bad Mitterndorf w sobotę od 14.