Ryoyu Kobayashi wygrał 72. TCS, Niemcy nadal czekają

72. TCS. Konkurs finałowy w Bischofshofen 1. S. Kraft (Austria) 288,9 pkt (136,5 i 140 m);

2. R. Kobayashi (Japonia) 287,6 (137 i 139);

3. A. Lanisek (Słowenia) 281,8 (134,5 i 141);

4. M. Fettner (Austria) 271,4 (134,5 i 135);

5. A. Wellinger (Niemcy) 267,9 (132 i 137);

6. C. Aigner (Austria) 266,5 (133,5 i 131);

7. H. E. Granerud (Norwegia) 265,4 (132 i 133);

8. P. Paschke (Niemcy) 262,3 (129 i 133,5);

9. P. Prevc (Słowenia) 261,8 (131 i 135);

10. J. Hoerl (Austria) 259,5 (126,5 i 137,5);…

16. A. Zniszczoł 248,8 (124,5 i 131,5); 18. P. Wąsek 246,2 (125 i 129); 19. D. Kubacki 245,6 (125 i 132); 21. K. Stoch 244,5 (129 i 125,5); 29. P. Żyła 217,8 (117 i 127); 33. M. Kot (wszyscy Polska) 102,8 (117,5).

Publiczność czekała na skok niemieckiego wicelidera Andreasa Wellingera, zobaczyła niezłą próbę, 132 m, ale raczej nie wierzono, że to wystarczy do wyprzedzenia Japończyka. Walka szła też o trzecie miejsce w turnieju, w niej Stefan Kraft od razu znacznie wyprzedził Jana Hoerla. Gdy przyszło do pierwszego skoku Kobayashiego, stadion im. Seppa Bradla od razu wiedział, że widzi już mistrza 72. TCS. Koabayashi skoczył 137, objął prowadzenie, wyprzedzał Wellingera o 19 punktów przed ostatnią serią.

Po odkurzeniu torów najazdowych jury zdecydowało się na podniesienie belki o dwa stopnie. Wiatr nie szalał, można było coś dać publiczności i skoczkom. Polacy generalnie na tym skorzystali, Żyła poprawił się o jedno miejsce, czyli nie był ostatni w finale, awansowali też Aleksander Zniszczoł, Paweł Wąsek i Dawid Kubacki. Niestety, nie poszło Kamilowi Stochowi, choć może to był tylko wypadek przy pracy, ogólnie forma Stocha raczej rosła.

Potem zaś można było z przyjemnością patrzeć na to, jak walczyli główni bohaterowie 72. TCS. Złoty orzeł i 100 tysięcy franków szwajcarskich poszły w godne ręce. Ryoyu Kobayashi napisał nową historię starego turnieju i nawet jeśli nie wygrał żadnego konkursu (także żadnego w PŚ tej zimy), to i tak jest wielki. Janne Ahonen i parę innych legend też zwyciężało w Bischofshofen w ten sposób i ich sławy to nie zmniejszyło.

Ciąg dalszy zimy ze skokami wkrótce nastąpi, gdyż odpoczynek skoczków po emocjach 72. Turnieju Czterech Skoczni potrwa zaledwie tydzień. Od 13 do 21 stycznia czas na pierwszy w kronikach PŚ Turniej PolSki, czyli pięć konkursów (trzy indywidualne, jeden drużynowy i jeden duetów) w Wiśle, Szczyrku i Zakopanem. Może tam pojawią się inni bohaterowie.